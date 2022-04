Tendencias 2022 del marketing digital: qué estrategias utilizar para potenciar las ventas

Para ello, además, es necesario definir estrategias y tácticas para aumentar la facturación real de las empresas y trabajar cada mes para cumplir los objetivos de venta determinados. Hoy el mercado está repleto de "expertos en redes sociales", pero no se trata solamente de subir una linda publicación en Instagram: las campañas deben impactar instantáneamente en las ventas y hay que medir constantemente los resultados para asegurar un mayor retorno de la inversión y un costo publicitario que se mantenga dentro de los márgenes rentables del negocio de los clientes.

Las 3 claves para multiplicar las ventas de una empresa

Por empezar, hay que definir la propuesta de valor. Por ejemplo, muchos emprendedores y empresas intentan lanzar al mercado productos que no agregan ninguna ventaja competitiva, como en el caso de la industria de la moda, donde la vara de entrada es muy alta y es un grave error creer que sin diseño de producto, diferencial o identidad es posible competir en mercados saturados. El cliente tiene que enamorarse de la marca para asegurar una recurrencia de compra y para eso hace falta una propuesta sólida que se destaque del resto.

Por seguir, es fundamental trabajar en la "imagen" de la empresa y sus productos. Existe la creencia de que con un celular y una foto amateur es posible competir en redes. Para un emprendedor que desee hacerse un pequeño extra puede ser posible, pero a la hora de obtener cientos o miles de clientes, hay que competir en un mar de propuestas cada vez más amplio y una audiencia que demanda mayor calidad en sus contenidos.

El usuario en redes es exigente y valora su tiempo. Si en esos 5 segundos no encuentra valor en el contenido, la marca estará dejando sobre la mesa una de las etapas más importantes del marketing: la atracción. Ni hablar de la pérdida de confianza y visibilidad. Contemplar el desarrollo de una imagen de marca atractiva y confiable es fundamental para un cliente online que no puede tocar o sentir el producto.

La tercera clave es planificar las ventas y la inversión, algo que muchas empresas no tienen en claro y como consecuencia, no establecen una planificación de presupuesto y no analizan sus métricas. A medida que se invierte más en capital de trabajo, también se debe invertir más en marketing para aumentar la visibilidad y escalar las ventas del negocio. Lamentablemente, aún hay muchas empresas que recortan el presupuesto en fotografía, diseño o imagen y de esta manera pierden ventas y clientes.

Co-Founder & CMO en Vanilla Digital - Marketing Agency.