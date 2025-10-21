Mercado inmobiliario: la tokenización ya está causando una revolución

La tokenización consiste en convertir un inmueble en pequeñas partes digitales, llamadas tokens, que pueden comprarse y venderse fácilmente desde cualquier parte del mundo.

Si querés formar parte, no necesitás comprar un departamento. Solo tener visión, decidir entrar y empezar con un token.

Si le hubiéramos dicho a nuestros abuelos que era posible comprar “pedacitos digitales” de un departamento frente al mar desde un celular, sin papeles ni escribanía, nos habrían dicho que estábamos delirando.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero el futuro ya llegó. La tokenización inmobiliaria es presente. Y ya causa una revolución silenciosa, profunda y acelerada.

¿Qué es la tokenización de activos inmobiliarios?

La tokenización consiste en convertir un inmueble en pequeñas partes digitales, llamadas tokens, que pueden comprarse y venderse fácilmente desde cualquier parte del mundo.

Lo revolucionario es que esos tokens se negocian en plataformas seguras gracias a la tecnología blockchain.

La blockchain es una base de datos pública, inviolable y descentralizada. En lugar de estar controlada por una sola empresa o gobierno, es un sistema compartido que registra cada operación con total transparencia y seguridad.

Cada token, cada transferencia y cada inversión quedan registradas para siempre. Sin trampas. Sin letra chica.

¿Por qué se trata de una revolución para el mercado inmobiliario?

Porque democratiza el acceso al real estate.

Porque permite invertir desde montos mucho más accesibles que la compra de una unidad entera.

Y porque abre la puerta a una nueva generación de inversores.

Hoy, el vínculo entre el mundo cripto y los jóvenes es natural.

No necesitan explicaciones largas. Ya usan wallets, stablecoins y protocolos descentralizados. Tienen entre 18 y 30 años y están aprendiendo solos lo que muchos profesionales aún no entienden.

No preguntan “¿qué es un token?”. Preguntan: “¿Cuánto rinde y en qué proyecto lo puedo meter?”.

Y mientras algunos aún están discutiendo si esto va a funcionar o no, ellos ya están invirtiendo.

Lo dicen los números.

El mercado global de tokenización fue valorado en aproximadamente USD3.32mil millones en 2024, con una proyección de alcanzar USD12.83mil millones en 2032.

Según un informe de EY-Parthenon, el 64% de los inversores minoristas ya participa en activos digitales o productos relacionados, y un 69% planea aumentar su inversión en los próximos 2 a 3 años.

Una encuesta sobre criptoinversores reveló que el 60% tiene entre 25 y 44 años, y que cerca de la mitad posee al menos un título universitario.

Esto confirma lo que estamos viendo en el mercado:

La tokenización no es una promesa futura, es una realidad con volumen y crecimiento.

Los inversores de activos digitales ya están activos y buscan seguir exponiéndose.

Los jóvenes entre 25 y 44 años dominan el mundo cripto -son los compradores del futuro-.

Aunque se cree que sólo los jóvenes usan tokenización, algunos estudios muestran que también hay adopción en rangos etarios más amplios, lo que amplía aún más el potencial del modelo.

¿La tokenización en el mercado inmobiliario tiene respaldo legal?

Sí. Detrás de cada token hay un contrato. Un activo real. Una estructura fiduciaria.

Las plataformas serias están reguladas y ofrecen trazabilidad total.

Además, la blockchain permite que se ejecuten automáticamente las ganancias, alquileres o reventas con smart contracts.

Es decir, se puede invertir, cobrar rentabilidad y salir. Cada paso se da de forma clara y programada.

Proyecciones de la tokenización en el mercado inmobiliario

Estamos convencidos de que la tokenización será un puente clave entre el real estate tradicional y la nueva economía digital.

Porque cuando un mercado cambia, no vuelve a ser igual.

Y cuando se abren nuevas puertas de inversión, los que entienden primero ganan primero.

La revolución ya empezó. No pide permiso. Avanza.

Si querés formar parte, no necesitás comprar un departamento. Solo tener visión, decidir entrar y empezar con un token.

Martillero Público, Corredor Inmobiliario y Cofundador de Filabe Desarrollos