Mercado Libre ya subió un 44% en lo que va del 2023: ¿Subirá más?

Quiero comenzar mostrando el gráfico de sus acciones:

Clipboard02.jpg

Las acciones de MercadoLibre aún se encuentran 38% por debajo de los máximos de 2021, pero han tenido una fuerte recuperación desde los mínimos. En el gráfico, además del precio hay dos líneas: la azul (media móvil de 50 días) y la naranja (media móvil de 200 días).

¿Cambió la tendencia? La respuesta rápida es un sí, ya que ocurrió un “Golden Cross”. ¿Qué es esto? Básicamente es un patrón que se da cuando la media móvil de 50 días (línea azul) supera a la de 200 días (línea naranja). El precio de corto plazo es más alto que el precio de largo plazo. Esto indica un potencial cambio en la dirección de la tendencia, y es por este motivo que se considera una señal alcista.

¿Esto quiere decir que las acciones de MercadoLibre sí o sí van a subir por el “Golden Cross”? No. Una tendencia simplemente nos orienta de cara al futuro sobre lo que puede pasar. No es más que una indicación probabilística, por lo que no hay certezas.

¿Está barata MELI?

Cuando uno mira una acción, no puede guiarse únicamente por el precio. Lo que hay que entender es su valuación. Una métrica simple es utilizar el ratio Price-to-sales, que refleja cuánto vale la acción en relación a las ventas de la compañía.

Veamos este ratio histórico:

Clipboard03.jpg

Las acciones de MercadoLibre llegaron a superar los USD 2.000 a comienzos del 2021, marcando su máximo histórico. ¿Era buena idea comprar sus acciones en ese momento? Desde el punto de vista tendencial sí, ya que era claramente alcista. Por eso, a muy corto plazo, por ahí tenía sentido.

Pero si uno busca una inversión de más largo plazo, tiene que entender lo que se está pagando. Y comprar acciones de MercadoLibre a USD 2.000 significaba haber convalidado una valuación sencillamente disparatada. Sus acciones en ese momento valían 26 veces sus ventas anuales, una cifra insostenible. Esto se dio en plena euforia del mercado, motivada por las tasas de interés por el piso.

El contexto cambió, la inflación en EEUU fue récord y la Reserva Federal tuvo que subir las tasas de interés como nunca en su historia. Esto golpeó a todas las acciones, especialmente a las tecnológicas. MercadoLibre no estuvo exenta y llegó a caer un 70% desde sus máximos.

Observando el ratio Price-to-sales, hace unos meses llegó a tener una valuación de 4 veces sus ventas. ¿Estaba barata? Sí, era todo un récord, únicamente comparable con la crisis de 2008.

¿Y ahora? Tiene un Price-to-sales de 6, que sigue siendo muy inferior a su promedio histórico. Si se cumple el crecimiento que espera la compañía, sus acciones tienen un gran recorrido al alza, teniendo en cuenta la valuación actual.

La inflación en EEUU está bajando y parece ser la nafta que explica el buen clima en Wall Street durante el comienzo de año. Aunque vale aclarar que la inflación sigue siendo alta todavía y no es para cantar victoria.

Por eso, las acciones de MercadoLibre no dejan de ser riesgosas, ya que el contexto económico no está para nada resuelto y hay mucha incertidumbre, especialmente por una posible recesión.

Además, este miércoles 1 de febrero, la Reserva Federal se reunirá para definir la suba de tasas, un dato muy esperado por el mercado. Y lo más importante será el tono del discurso, para entender si tendrán una postura más restrictiva (mala para el mercado) o más laxa (buena para el mercado).

Por lo pronto, las acciones de MercadoLibre dieron una buena señal desde lo técnico (Golden Cross), aunque tiene algunos riesgos asociados. Por eso, a tener cuidado y utilizar siempre stop-loss, por si las cosas no salen como lo planeado.

Para terminar, si te interesa saber qué puede pasar con el dólar en Argentina durante 2023, te invito a descargarte un informe 100% gratis que preparé donde analizo todos los escenarios posibles y cómo estar preparado. Descargalo acá: https://informes.cartafinanciera.com/

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.

CEO de Carta Financiera