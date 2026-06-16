Nada para celebrar

El equilibrio que plantea el FMI está pensado desde la óptica de las cuentas públicas, no desde el cumplimiento y la expansión de los derechos de la ciudadanía.

Los últimos datos conocidos acerca de la marcha de la economía no dan motivos para celebrar. En efecto, el INDEC difundió recientemente las cifras del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) correspondiente al mes de abril; allí se registra una caída interanual del 2,8%, así como una reducción mensual del 2,1% para la serie sin estacionalidad.

De esta forma, se acumula en el primer cuatrimestre una retracción interanual del 2,4%. Si desagregamos por sectores, durante el mismo lapso, tan sólo 4 de las 16 divisiones del indicador mostraron alzas, destacándose negativamente algunas de las más importantes como Automotores, Productos textiles, Maquinaria y equipo e Industrias metálicas básicas. Comparando a más largo plazo, la actividad industrial se encuentra un 11,7% por debajo del primer cuatrimestre de 2023.

Esta información entraría en contradicción con lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien señaló en un evento reciente, que “lo único que atenta contra la industria es lo que se hizo en los últimos años; tener un déficit fiscal financiado con emisión que genera una inflación galopante, inestabilidad cambiaria, suba de impuestos, continuas regulaciones y falta de crédito”.

Analicemos estas afirmaciones del ministro. En el primer cuatrimestre de este año, y según la información del Ministerio de Economía , tanto el superávit primario como el financiero fueron menores, en términos reales, que en igual período del año anterior. No obstante, como vengo comentando y es un tema que también resalta el FMI , estas cifras no contemplan, como debiera ser, los intereses de los bonos capitalizables como un egreso por intereses. De tenerlos en cuenta, de acuerdo con estimaciones del mencionado organismo, los resultados fiscales (tanto primario como financiero) serían negativos.

Ante la caída de los ingresos, y para mantener el equilibrio, el ajuste es cada vez mayor. Una política que es avalada por el FMI. Este organismo “aconseja” bajar el mínimo no imponible para que al menos el 20% de los/as trabajadores/as paguen Impuesto a las Ganancias . También solicita la “reforma” del monotributo, para que muchos contribuyentes pasen al régimen general, lo cual redundaría en cargas para las microempresas. El ajuste no es gratuito.

En materia previsional, la lógica que prevalece se expresa en el pedido del FMI de “alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas”. Además, el organismo señaló que “vincular gradualmente la edad legal de jubilación al aumento de la esperanza de vida, y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres, podría ayudar a mantener un equilibrio estable entre la vida laboral y la jubilación”.

El equilibrio que plantea el FMI está pensado desde la óptica de las cuentas públicas, no desde el cumplimiento y la expansión de los derechos de la ciudadanía.

En cuanto a la inflación, se conoció el IPC nacional del mes de mayo, que registró un ascenso del 2,1%. En lo que respecta a la variación interanual, el Nivel General registra una suba del 33,2%, mostrando una estabilización en valores levemente superiores al 30% desde hace nueve meses. En la mayoría de las divisiones, la suba mensual de precios fue menor en mayo que en abril, aunque cabe destacar que en el caso de la subdivisión “Agua, electricidad y combustibles” el aumento acumulado durante los primeros cinco meses del año llegó al 21,1%, bien por encima del Nivel General acumulado en igual periodo, que fue del 14,7%. Esta última cifra es considerablemente superior a la proyectada en el Presupuesto Nacional: para todo el año (10,1%).

Desigualdad global

El viernes pasado, la fortuna de Elon Musk alcanzó una cifra de 13 dígitos, convirtiéndose en el primer billonario en la historia. Sus acciones de SpaceX se dispararon más de un 30%, luego de que la empresa protagonizara la mayor salida a bolsa desde que se llevan registros. Si bien este resultado puede revertirse en parte en los días siguientes, esta exponencial ganancia del magnate no hace más que ratificar la cada vez más profunda concentración y desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo.

En este sentido, según señala el último informe de la ONG Oxfam: “Contra el imperio de los más ricos: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, por primera vez en la historia, el número total de milmillonarios en el mundo ha superado las 3.000 personas, y su riqueza combinada ha alcanzado un valor sin precedentes. Mientras tanto, una de cada cuatro personas en el mundo pasa hambre.

Por otro lado, sólo los 12 “milmillonarios” más ricos acumulan, en conjunto, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, más que 4.000 millones de personas.

Uno de los datos más contundentes del documento indica que “una ligera redistribución de la riqueza bastaría para evitar esta injusticia: con tan sólo el 65% de la riqueza que ganaron los milmillonarios en el último año sería posible acabar con la pobreza en todo el mundo”. Si bien la ocurrencia de ello está lejos de materializarse, da cuenta de que el problema no es la falta de recursos, sino que una mejor distribución de los mismos permitiría que la gran mayoría de la población tuviera una mejor calidad de vida.

Una redistribución que, a nivel local, claramente no está entre los objetivos del actual gobierno de Javier Milei, quien considera que “los impuestos son un robo” y “la justicia social, una aberración”.

Presidente del Partido Solidario.