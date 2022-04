Criptoinversiones: 5 formas de ganar ingresos pasivos con NFT

Todavía bastante nuevo, no muchos inversores y coleccionistas conocen las mejores prácticas sobre cómo invertir en NFT, y menos aún todo el potencial que ofrecen. Los marketplaces NFT pueden ser una fuente de dinero interesante si se entiende como funcionan.

De manera, parecida al farming de rendimiento de DeFi, el staking de NFT se basa en un mecanismo Proof of Stake (PoS) para recompensar a los participantes. Al bloquear en depósito los NFT, los usuarios pueden recibir recompensas basadas en el porcentaje de rendimiento anual (APY) y el número de NFT en staking.

Quien ya posee un NFT, tiene cinco formas de ganar dinero solamente teniendo su colección online: con Staking, Flipping, Alquiler, Regalias y Videojuegos.

1. Staking

El staking es una forma de generar ingresos pasivos en el mundo de las criptomonedas, y ahora también, permite a los holders de NFT bloquear sus activos en depósito en plataformas DeFi para recibir recompensas. Todo ello sin necesidad de vender sus colecciones de NFT y como todo ingreso pasivo, sin hacer absolutamente nada.

2. Flipping

Otra forma de ganar dinero con NFT es el método más obvio: el Flipping, significa que compras un NFT cuando el proyecto es nuevo en el mercado, generalmente durante la fase de acuñación, y luego lo vende a un precio más alto en el mercado específico de NFT.

3. Alquiler

Esta es una excelente manera de ganar dinero para algunos ingresos pasivos, especialmente si ya posee activos que tienen una gran demanda. Por ejemplo, algunos juegos de intercambio de cartas NFT permiten a los jugadores tomar prestadas cartas para aumentar sus posibilidades de ganar. Los contratos inteligentes rigen los términos del acuerdo entre las partes. Los usuarios generalmente pueden elegir la duración del contrato de alquiler y la tarifa de arrendamiento NFT que prefieren. ReNFT es una plataforma líder que permite a los usuarios prestar o alquilar NFT. Los prestamistas pueden establecer períodos máximos de préstamo y tasas diarias. Actualmente, pueden cobrar entre 0,002 y 2 wrapped ether (WETH).

4. Regalías

El artista o creador, continua obteniendo ingresos luego de la venta del NFT, esto les permite mantener una parte del precio de venta de NFT de forma indefinida. Si, por ejemplo, la tasa de regalías para las obras de arte digitales es del 10 %, el creador original recibirá un pago del 10 % cada vez que se revenda la obra de arte. Tenga en cuenta que cada marketplace NFT le permite establecer su tarifa de regalías personalizada cuando crea su NFT por primera vez. Todo el proceso de obtención de regalías de NFT es fácil y no requiere ninguna experiencia adicional. Todo se hace desde la interfaz del marketplace NFT. Como ocurre con la mayoría de las cosas en el espacio DeFi, los contratos inteligentes son responsables de todo el proceso de distribución de regalías.

5. Videojuegos

Si bien muchos de los NFT que vemos hoy en los mercados son obras de arte digitales, hay un porcentaje significativo que se suma a los NFT en el juego. Estos activos también se pueden usar dentro de sus juegos y plataformas específicos, ya que la mayoría son juegos Play to Earn, para ganar más criptomonedas. Esperamos ver el lanzamiento de muchos más proyectos en este sector en los próximos años, pero ya hemos visto un éxito fenomenal en juegos como Axie Infinity, Plant vs Undead y el único CryptoKitties. Juegue, use los NFT para generar más criptomonedas y simplemente véndalos cuando esté aburrido o quiera uno diferente. Es fácil.

En mi libro "Criptomonedas: guía básica p/ principiantes", que sale en mayo próximo con prólogo del economista Martin Redrado, se presenta una colección de NFTs, con una causa social solidaria. La componen diferentes animales en peligro de extinción de Argentina, lleva por nombre “Basta de matarnos” y la idea es que los humanos logremos visualizar y concientizar el gran daño y sufrimiento que padecen estos animales en consecuencia de la caza furtiva y el atropello y destrucción a sus hábitats naturales. Parte de lo recaudado será destinado a ECO Conciencia, presidida por Rodolfo Tarraubella, quien realiza una enorme labor humanitaria desde hace 30 años en pos de la fauna, flora y el medio ambiente. Quienes adquieran el libro adquieren automáticamente un ingreso VIP al evento lanzamiento del libro, y además participan por tres sorteos de 300 USDT cada uno.

Cómo usar el staking de NFTs como un ingreso pasivo

Poner en staking un NFT es como poner en staking tus Bitcoin (BTC) o Ether (ETH). Todo lo que necesitas es una billetera de criptomonedas con NFT. Sin embargo, no todos los NFT pueden ponerse en staking para ganar recompensas. Los requisitos varían en los distintos proyectos, por lo que es mejor examinar tus proyectos preferidos antes de adquirir los NFT.

¿Dónde puedo poner en staking mis NFT? La mayoría de oportunidades de staking de NFT provienen de juegos play-to-earn (jugar para ganar). MOBOX y Zookeeper son dos ejemplos. Algunos proyectos también están desarrollando la posibilidad de hacer staking de NFT en su plataforma, como es el caso de la plataforma de Binance Fan Tokens y Doge Capital.

Y el staking es solo el comienzo de la era NFT. A medida que el metaverso se haga cargo de nuestras vidas digitales, esperamos ver muchas más opciones y funciones en los marketplaces y plataformas de NFT.

Emprendedora y referente de la minería Argentina, Autora del libro "Criptomonedas, guía básica para principiantes". IG @valefrias__

Este artículo es solo para fines educativos. La información proporcionada; no constituye asesoramiento ni recomendación de inversión o trading. Busca siempre asesoramiento profesional antes de asumir riesgos financieros.