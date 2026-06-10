Cuándo juega Argentina el primer partido del Mundial 2026: rival, horario y dónde verlo

Katy Perry, Alanis Morissette, Michael Bublé, Anitta, J Balvin y Belinda encabezan los espectáculos de apertura en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

La espera terminó. El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio y la Argentina buscará defender del título obtenido en Qatar 2022 con la ilusión de volver a levantar la Copa.

Después de una preparación que dejó buenas sensaciones, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega al debut con confianza. En su último partido amistoso antes del comienzo, derrotó 3 a 0 a Islandia con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo se desarrollará en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá .

Argentina hará su debut en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia . El encuentro comenzará a las 22:00 (hora de Argentina) y será en el Estadio Kansas City.

La Selección llega con el objetivo de comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Si bien Argelia no aparece entre los principales candidatos al título, se trata de un equipo con experiencia internacional y jugadores que compiten en ligas importantes de Europa. Incluso, derrotó 1-0 a Países Bajos en los amistosos previos al Mundial.

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Mundial 2026: todos los partidos del grupo J

Martes 16 de junio

22:00 (Argentina) - Argentina vs. Argelia - Estadio Kansas City

Miércoles 17 de junio

01:00 (Argentina) - Austria vs. Jordania - Estadio de la Bahía de San Francisco

Lunes 22 de junio

14:00 (Argentina) - Argentina vs. Austria - Estadio Dallas

Martes 23 de junio

00:00 (Argentina) - Jordania vs. Argelia - Estadio de la Bahía de San Francisco

Sábado 27 de junio

23:00 (Argentina) - Argelia vs. Austria - Estadio Kansas City

23:00 (Argentina) - Jordania vs. Argentina - Estadio Dallas

Cuándo empieza el Mundial 2026: show de apertura y primer partido

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio y tendrá una inauguración inédita en la historia de la competencia. Por primera vez, la FIFA organizó tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión.

La primera será en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. El espectáculo contará con la participación de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean.

Shows apertura Mundial 2026

El viernes 12 de junio será en Toronto, Canadá, previo al debut del país norteamericano frente a Bosnia y Herzegovina a las 14:30. Allí actuarán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y William Prince, entre otros artistas invitados.

Ese mismo día será el turno de Estados Unidos, que organizará una tercera apertura en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes de su encuentro frente a Paraguay. El show incluirá presentaciones de Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla.