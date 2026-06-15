China gana terreno en la Argentina: llegan tres nuevas marcas del gigante asiático y amplían la oferta en el mercado automotor local

La compañía sumará a su portfolio las firmas especializadas en vehículos eléctricos, SUV y camiones. El anuncio se produjo en un contexto de fuerte crecimiento comercial y junto al lanzamiento de nuevas iniciativas para el mercado local.

Nuevos autos chinos se suman a la larga lista que ya está activa en el país

En un escenario marcado por la creciente llegada de fabricantes chinos al país, Grupo Antelo confirmó la incorporación de tres nuevas marcas a su estructura comercial. Se trata de Deepal , enfocada en vehículos eléctricos e híbridos; Soueast , especializada en SUV; y Schacman , dedicada a la producción de camiones y vehículos comerciales.

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La expansión se concretará durante los próximos meses y estará acompañada por una ampliación de la oferta de modelos de las marcas que actualmente comercializa el grupo: Changan , JMEV , Great Wall Motors y la japonesa Mitsubishi .

La novedad fue anunciada durante la presentación del Driving Experience Winter Tour 2026 , una gira que recorrerá distintas provincias argentinas ofreciendo pruebas de manejo de los vehículos de la compañía. En ese marco también se presentó el renovado Haval H6 híbrido , un SUV actualizado con el que el grupo busca reforzar su presencia en el segmento.

La llegada de estas firmas se produce en un momento de fuerte crecimiento para la empresa. Según datos de patentamientos correspondientes a los primeros cinco meses del año, las ventas del grupo aumentaron más de 500% respecto del mismo período de 2025. Además, la compañía proyecta cerrar 2026 con unas 10.000 unidades comercializadas , lo que representaría cerca del 2% del mercado argentino .

Deepal pertenece al grupo Changan y se especializa en vehículos impulsados por nuevas energías. La marca nació a partir de una alianza con la fabricante de baterías CATL y la tecnológica Huawei , con el objetivo de competir frente a referentes como Tesla y BYD .

Su oferta incluye modelos totalmente eléctricos, híbridos enchufables de autonomía extendida y desarrollos experimentales con hidrógeno. Entre los vehículos más destacados se encuentran los SUV S05, S07, S09 y G318, además de los sedanes SL03 y L07.

50-vehículo Entre los vehículos más destacados de Deepal se encuentran los SUV S05, S07, S09 y G318, además de los sedanes SL03 y L07.

El primer modelo con mayores posibilidades de llegar al mercado argentino sería el Deepal S05, un SUV compacto disponible en versiones eléctricas y de autonomía extendida.

Soueast apuesta a los SUV familiares y electrificados

La marca Soueast, actualmente integrada al grupo Chery, cuenta con una amplia gama de SUV orientados a distintos perfiles de usuarios.

Su catálogo incluye el S05, destinado a un público joven; el S06, un SUV del segmento C con opciones nafteras e híbridas enchufables; el S07, con capacidad para siete pasajeros; y los modelos S08 y S09, enfocados en el confort, la tecnología y el uso familiar.

Aunque Chery ya opera en Argentina a través del Grupo Corven, la estructura de negocios de los fabricantes chinos permite que diferentes marcas o divisiones de un mismo conglomerado sean representadas por empresas distintas en cada mercado.

Schacman refuerza la presencia en el transporte pesado

La tercera incorporación será Schacman, fabricante de camiones, buses y vehículos comerciales. Con esta marca, Grupo Antelo buscará consolidar su participación en el segmento del transporte pesado, un mercado en el que ya había realizado intentos previos de desembarco.

La estrategia apunta a diversificar la oferta y aprovechar el crecimiento de la demanda de vehículos comerciales, ampliando así el alcance de la compañía dentro de la industria automotriz argentina.