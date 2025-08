No es la inteligencia artificial el problema, es la trampa

La solución no está en volver al pasado. Está en conquistar el futuro. Y para eso, hace falta coraje, inteligencia... y un poquito de código.

El problema del empleo en Argentina no es la tecnología. Tampoco la globalización. El problema es la trampa. La trampa de pensar que con leyes viejas vamos a resolver problemas nuevos. La trampa de seguir defendiendo estructuras laborales que ya no existen. Y la trampa más peligrosa: creer que la Inteligencia Artificial es enemiga del trabajador. Señores, la IA no viene a destruir empleos. Viene a destruir excusas.