Durante la pandemia crecen las denuncias de violencia laboral

En este contexto, muchos trabajadores/as no esenciales se encontraron con que sus actividades no podían realizarse a distancia, y si estaban en situación de informalidad, que ya no tenían trabajo. En otros casos, donde sí podían continuar trabajando a distancia, primó al principio una sensación de querer demostrar que se rendía igual, aun cuando el contexto no ayudaba: con escuelas cerradas, horarios de mercados alterados y una logística hogareña sumamente complicada. Si a esto le sumamos líderes poco empáticos, que requerían a sus colaboradores/as rendir al mismo nivel que en un contexto sin pandemia, tenemos síntomas que podrían indicar entornos laborales violentos.