Las grandes tendencias para invertir en 2021

Esta mayor propensión a asumir riesgos que plantea el escenario a la hora de elegir los activos a invertir nos lleva a pensar ¿cuáles son las grandes tendencias que se están acelerando? El cierre de las economías ha generado un aumento en la velocidad de los cambios de hábitos como el homeworking y muchas empresas de tecnología han visto por ello subir sus cotizaciones por las nubes, tal es el caso de Zoom (ZM), Peloton (PTON), Shopify (SHOP), por nombrar algunas. Al mismo tiempo, otros sectores más tradicionales como el turismo y petrolero, afectados por la pandemia, se encuentran a valores de descuento. Dado esto, puede tener sentido balancear nuestro portafolio entre las nuevas tendencias, a las cuales hoy ya cuesta conseguir acciones a valores razonables y las industrias tradicionales golpeadas, que podemos encontrar a precios más bajos, y con potencial si la recuperación económica continúa.

En paralelo, la irrupción de las criptomonedas, nos obliga a considerarlas en nuestro portafolio. Pero, habidas cuentas de que algunas como el Bitcoin ya han dado retornos superiores al 500% en el último año, tampoco es fácil entrar a valores razonables. Quizás tiene más sentido invertir en las empresas que planean ofrecer nuevos productos y servicios vinculados al verdadero avance tecnológico que hay de fondo, el Blockchain. Allí Square (SQ), Visa (V) y Paypal (PYPL) pueden jugar un papel preponderante.

Finalmente, el recalentamiento terrestre lleva a una mayor conciencia por el cuidado del medioambiente y plantea cambios drásticos en el mundo financiero internacional, privilegiando las inversiones ESG, cuya sigla significa “Enviromental, Social and Governance”. Dentro de este tipo de inversiones, destaca la movilidad, que en un mediano plazo se espera pueda llegar a ser 100% eléctrica. Es donde Tesla (TSLA), que hace algunos años era simplemente un sueño del emprendedor Elon Musk, hoy no sólo se ha incorporado al índice S&P500, sino que se ha convertido en la empresa automotriz de mayor capitalización bursátil del mundo, incluso superando a Toyota, BYD y Volkswagen. Dentro de esta tendencia más natural, tampoco queda fuera la alimentación, donde la tendencia es hacia una línea más vegetariana y saludable. Allí, empresas como Beyond Meat (BYND) que fabrica hamburguesas veganas que parecen y saben como la carne, planean irrumpir en este mercado. E inclusive Mc Donalds, se espera que lance su Mc Plant pronto.

En resumen, dicen que “lo único permanente es el cambio” y la pandemia ha venido a acelerar algunas tendencias haciendo que la frase tenga más sentido que nunca. Las oportunidades para los inversores están en varias industrias y es clave hacerse el tiempo para entenderlas, y así poder invertir planteando un portafolio bien diversificado, pero con sentido de futuro.