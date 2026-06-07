Día del Periodista: por qué se celebra el 7 de junio en la Argentina y la historia detrás

Se trata de una fecha cargada de identidad nacional en la que se conmemora la labor de los trabajadores de prensa de todo el país.

A pesar de que en el resto del mundo el Día del Periodista se celebra el 8 de septiembre, en Argentina se eligió el 7 de junio . Esta fecha se estableció en memoria de Mariano Moreno , abogado, político y prócer nacional, quien fundó el diario " La Gazeta de Buenos-Ayres " ese mismo día en 1810 .

Una semana después del emblemático 25 de mayo, hacía falta un medio para comunicar las acciones del Primer Gobierno Patrio . Fue entonces, cuando la Junta dictó el decreto que disponía la creación y distribución de "La Gazeta de Buenos Ayres", el primer diario Argentino que fue finalmente publicado el 7 de junio .

La "Gazeta de Buenos Ayres" estuvo a cargo del abogado y periodista Mariano Moreno , uno de los próceres más independentista de nuestra historia. Él fue el elegido para promover y difundir las ideas y el accionar del gobierno revolucionario de mayo.

El origen del Día del Periodista en Argentina

A pesar de que en el resto del mundo el Día del Periodista se celebra el 8 de septiembre, en Argentina se eligió el 7 de junio. Esta fecha se estableció en memoria de Mariano Moreno, abogado, político y prócer nacional, quien fundó el diario "La Gazeta de Buenos-Ayres" ese mismo día en 1810.

Si bien hace honor a algo ocurrido en 1810, no fue hasta el año 1938, en el Primer Congreso Nacional de Periodistas cuando se estableció el 7 de junio como Día del Periodista en Argentina.

El objetivo de Mariano Moreno era comunicar políticas de gobierno y exponer sus puntos de vista sobre los acuerdos comerciales con Inglaterra para hacer sostenible la independencia de España. Este periódico fue impreso en la Ciudad de Buenos Aires hasta 1821, cuando Bernardino Rivadavia decidió sustituirla por el Registro Oficial.

mariano-moreno.jpg Mariano Moreno, figura clave de la historia argentina.

Día del Periodista: dónde ver los primeros ejemplares de La Gazeta de Buenos Aires

"La Gazeta de Buenos Ayres" se trata del primer periódico de origen argentino de la época independentista, cuya función era difundir las ideas de la Primera Junta de Gobierno. Existen dos sitios que preservan los ejemplares de La Gazeta de Buenos Aires. En primer lugar, el Museo de la Ciudad Cornelio Saavedra, que tiene en su haber numerosos trabajos de Mariano Moreno, posee en su poder los primeros números de este periódico.

Por otro lado, está la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que tiene a disposición del público, con la posibilidad de consultar en línea, numerosos ejemplares de La Gazeta de Buenos Aires.

gazeta-de-buenos-ayres.jpg Día del Periodista en la Argentina: una fecha especial para honrar la memoria de Mariano Moreno.

En el primer número de la publicación, Moreno afirmaba: "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres".