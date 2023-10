Para empresas: los 3 caminos para cubrirse con el dólar a $1.000

Con un dólar libre casi triplicando al billete oficial no demanda mucho razonamiento previo a determinar que no es sostenible en el tiempo un oficial tan lejos del libre. Es entonces cuando las empresas proceden a tomar posiciones en activos financieros tendientes a realizar una cobertura, siempre teniendo presente la maraña de regulaciones tendientes a no perder acceso al MULC, por ejemplo.