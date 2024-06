¿Puede la economía del conocimiento producir una revolución económica en la Argentina?

Pero las decisiones no las toman los dirigentes de las empresas, las toman los gerentes financieros y los comités de accionistas, por lo tanto, una decisión de invertir se evalúa en función del riesgo financiero en el mediano plazo. Y para ello las relaciones personales que puede haber entre personas que pueden tener encuentros cordiales, no son más que un punto de inicio de conversaciones.

Pero el supuesto de la economía del conocimiento es que esta puede generar un desarrollo explosivo de inversiones y de efectos secundarios de estas inversiones En la vida económica local y nacional. Pero las cuestiones son bastante más complejas. Ya en el año 2023 se sostenía respecto del Estado de California, que "El mito de California” se nubla cada vez más. El estado más rico y poblado de Estados Unidos economía (la quinta economía del mundo por su PBI), que siempre ha sido la encarnación del “sueño americano”, está en crisis.

El incremento de los precios de la vivienda por la creciente localización de trabajadores atraídos por esas empresas, y los ciclos de los productos tecnológicos que son ciclos más cortos y están sometidos a una competencia muy intensa, así como la dependencia de algunos insumos que son producidos monopólicamente por algunos países, pone los ingresos de estas empresas ante un riesgo constante, lo que hace que las casas matrices de estas empresas busquen lugares con menos impuestos y esto sucedió en el caso del estado de California "…cuando Elon Musk, quien vendió un estimado de 23 mil millones de dólares en acciones de Tesla en 2022, mudó su residencia y sede a Texas. Los que son ricos en California pagan más del 13% sobre las ganancias de capital. El Tesoro recibirá 29.500 millones en impuestos este año, casi 10% menos de lo previsto en 2022”.

Y a fines del año 2023, el Estado de California tenía un déficit extraordinario. En un reporte, la cadena periodística CBS comentaba que "California enfrenta un déficit presupuestario récord de 68.000 millones de dólares, anunciaron el jueves funcionarios estatales, lo que obliga al gobernador demócrata Gavin Newsom a tomar decisiones difíciles...El estado más poblado del país, con una economía que es la quinta más grande del mundo, ha estado luchando desde el año pasado debido al aumento de los precios de la mayoría de los bienes y servicios y a cómo el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de controlarlo".

El supuesto de traer un área de económica específica, de beneficios extraordinarios, dado que ello generará un rápido incremento de esas empresas, lo cual se trasladará por el pago de impuestos por los buenos salarios que puedan pagar a la sociedad en general es un supuesto que en el pensamiento político económico de América Latina se conoce como desarrollismo, y tiene una larga historia de aplicación y de fracasos desde la década del 60.

Es decir, puede suceder, y de ha sucedido que la bonanza de un sector empresario muy específico y con un mercado mundial con pocos proveedores sea consistente con la enorme decadencia económica circundante, que es lo que está pasando actualmente en el estado de California en los Estados Unidos de América.

Los presidentes no pueden sustraerse al hechizo del crecimiento excepcional en áreas dinámicas de la economía y demás sin embargo lo que mueve el crecimiento económico de una sociedad compleja es básicamente la política de ingresos. Cualquier otra cosa será subsidiaria a ella, y de nada servirá tener productos tecnológicos de alta calidad y de punta en el mercado mundial, si esto no impacta en forma decisiva en la política de ingresos, pero no es lo que está sucediendo con este tipo de proyectos.

Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos. (UNLAM). Licenciado en Comunicación Social (UNLAM). Profesor en Historia. Escritor. Libro publicado "Fake News: Toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario"