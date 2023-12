Qué es el enfoque de Triple Impacto y cuál es la empresa argentina que lidera en la región

Estas dos nuevas certificaciones se suman a la obtenida en febrero de este año, cuando certificó la norma ISO 37.001:2017 sobre Sistemas de Gestión Anti-Soborno (SGAS). Como consecuencia de ello, OCP TECH se convirtió en una empresa pionera en América Latina dentro del sector IT. Al mismo tiempo, las filiales de OCP TECH en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá tomaron el mismo camino, y lograron certificar la norma ISO 37.001 en octubre de este año.

Éste estándar internacional guía a las organizaciones en el establecimiento, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión orientado a prevenir el soborno en su interacción con el sector público y privado, abarcando todos los procesos de la organización. Estas certificaciones internacionales acompañan el desarrollo empresarial y regulan las prácticas en pos de una mejor vinculación con la comunidad.

La columna vertebral que articula todos estos avances y certificaciones es el enfoque de triple impacto. Este compromiso demostrable con la calidad, la ética, transparencia y el cuidado del ambiente también representan un cambio cultural que abre la puerta a nuevas asociaciones.

En los últimos tres años, OCP TECH ha tenido una expansión considerable de la mano de su partnership con la empresa Cisco con quien obtuvo doce galardones, incluyendo tres años consecutivos como Partner del año, un reconocimiento a los socios con mejor desempeño dentro del mercado tecnológico.

Consultado sobre la importancia del triple impacto en el ámbito de la tecnología, el COO de OCP TECH, Andrés Quinn, señaló que “contar con estas certificaciones nos permite ejecutar un plan de crecimiento ordenado y sostenible en toda la región, apalancado en las mejores prácticas internacionales, y reafirmando nuestro compromiso con la calidad de nuestros servicios, la transparencia y el cuidado del ambiente, aportando valor y seguridad a nuestros socios estratégicos, clientes y la comunidad”.

La trayectoria de empresas como OCP TECH reflejan no sólo un compromiso con la excelencia en la calidad y la transparencia empresarial, sino también un firme propósito de liderar este impacto triple con ramificaciones en lo económico, social y ambiental. El reconocimiento internacional mediante la obtención de estas certificaciones refuerza la posición de OCP TECH como una empresa pionera en América Latina, no solo en el ámbito tecnológico, sino también en la promoción de prácticas empresariales éticas y sostenibles. Este hito no solo valida sus esfuerzos, sino que también inspira a otras organizaciones a seguir el camino del triple impacto, demostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son caminos divergentes, sino complementarios, en la nueva cultura de los negocios.

Abogado - Compliance Officer OCP TECH.