¿Qué lugar tiene tu marca personal en la agenda del nuevo año? Por Daniel Iriarte + Seguir en









La marca personal no es marketing digital: es la huella que un líder deja en su entorno. Fin de año es el momento de revisar qué percepción dejaste y querés dejar.

Según Knowledge at Wharton, gestionar la marca personal implica asumir un rol activo en moldear la percepción que el mundo tiene de nosotros como profesionales.

Tanto el fin como el comienzo de año es un momento para hacer balances. Revisamos resultados, analizamos métricas, celebramos logros y vemos qué quedó pendiente. Sin embargo, solemos pasar por alto la revisión de nuestra marca personal. A diferencia de la presencia en redes o de la proyección pública, la marca personal de un ejecutivo tiene que ver con la huella que deja en su entorno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para muchos ejecutivos, hablar de marca personal sigue estando asociado a cuestiones cosméticas, relacionadas con el marketing personal o con la comunicación digital. No obstante, la experiencia de grandes líderes muestran lo contrario. Desde Knowledge at Wharton se insiste en que gestionar la marca personal implica asumir un rol activo en moldear la percepción que el mundo tiene de nosotros. Este proceso puede marcar la diferencia entre alcanzar o no las aspiraciones profesionales porque lo que proyectamos influye directamente en cómo se relacionan con nosotros y qué oportunidades se abren o se cierran en nuestro camino.

Si uno piensa en las grandes marcas corporativas, sabe que su valor no está solo en el logo o el eslogan, sino que está en la percepción que genera en sus audiencias, en su coherencia y en su promesa cumplida. Análogamente, tu marca personal es la suma de tus actitudes, habilidades, reputación, valores y relaciones, y todos estos elementos tienen impacto cada vez que interactuás con alguien, dentro o fuera de tu organización. Una marca no se “crea” una vez y listo. Hay que gestionarla activamente con disciplina y consistencia en el tiempo.

Pensar en la marca personal en este momento del año tiene la ventaja de que la temporalidad favorece la introspección. Diciembre y enero son un momento en donde se cierra un ciclo y se abre otro. En ese tránsito, los ejecutivos suelen disponer de un poco más de distancia para evaluar con honestidad quiénes fueron como líderes en los últimos meses y quiénes quieren ser en los siguientes. Al igual que se revisan resultados, estructuras y planes operativos, este período debería incluir una revisión profunda sobre la identidad profesional. Si no se realiza esta reflexión de manera consciente, será el entorno quien termine definiendo la percepción dominante.

Para iniciar ese proceso no hace falta recurrir a metodologías complejas. La reflexión puede comenzar con una pregunta sencilla pero poderosa: “¿Qué impresión dejé este año como líder y cuál quiero dejar el próximo?”. Esa frase obliga a pensar en la reputación como un reflejo de la coherencia entre el propósito personal y la práctica cotidiana. A partir de eso, es posible extender la reflexión hacia los comportamientos que reforzaron esa percepción durante el año y hacia aquellos que pueden perfeccionarse o transformarse.

El final del año también invita a evaluar cómo se integran la comunicación, la presencia digital, las decisiones y el estilo de liderazgo dentro de una narrativa personal coherente. Cada interacción profesional, cada reunión, cada crisis enfrentada y cada logro alcanzado aporta piezas al rompecabezas de la marca personal. Gestionarla permite que la identidad profesional evolucione de manera intencional, respondiendo a los cambios del entorno y anticipando nuevas oportunidades. La marca personal no debe ser estática. Un liderazgo que no se actualiza puede volverse irrelevante, incluso cuando los resultados acompañan. Las expectativas de equipos más diversos, las demandas de los nuevos talentos, el rol de la tecnología y la hiperconectividad convierten la gestión de la marca personal en un ejercicio de adaptación permanente. La pregunta es si ese proceso ocurre por default o por decisión. Si es el mercado, la organización o las circunstancias quienes definen qué representa un líder, o si es el propio líder quien asume la responsabilidad de diseñar y sostener la identidad que quiere proyectar. Si el año que termina estuvo marcado por la ejecución, el siguiente puede estar dedicado a la construcción. Construcción de propósito, de coherencia, de influencia y de reputación. El fin de año es el llamado a revisar qué marca dejaste y qué marca querés dejar. Y el inicio del nuevo año es la invitación a transformar esa reflexión en una acción sostenida. La marca personal es el motor invisible que acompaña, impulsa y define la manera en que un líder atraviesa lo que viene. Desde la experiencia de acompañar a organizaciones y ejecutivos en momentos clave de cambio, queda claro que la marca personal opera como un activo estratégico que se capitaliza (o no) en cada transición profesional. En una búsqueda ejecutiva, lo que inclina la balanza no suele ser solo el historial de resultados, sino la reputación construida en el tiempo: cómo un líder gestiona la complejidad, cómo ejerce el poder, cómo atraviesa las crisis y qué tipo de impacto deja en las personas. Esa narrativa no se improvisa cuando aparece una oportunidad, se consolida mucho antes, en la coherencia cotidiana entre valores, decisiones y estilo. Por eso, pensar la marca personal al cierre del año es una señal de madurez profesional: quien la revisa y la gestiona conscientemente no espera que el mercado lo interprete, sino que asume la responsabilidad de definir qué liderazgo representa y por qué debería ser elegido para lo que viene. Director asociado de Glue Executive Search

Temas Recursos humanos