Nuevo paradigma en el mercado de seguros de autos

Desde hace ya un tiempo que estamos preparando una nueva manera de asegurar los vehículos y sobre todo en estos últimos tiempos de aislamiento por la pandemia.

Nos hemos encontrado con mucha frecuencia con consultas del asegurado acerca de: ¿Porque se paga una misma tarifa de un seguro de auto sin importar la cantidad de horas o de tiempo que es utilizado? o desde otra perspectiva se preguntan si ¿Es el mismo riesgo para las compañías el que posee un usuario que utiliza el auto casi todos los días, respecto de otro que usa el vehículo solo los fines de semana, o en tiempo más reducidos?

Buscamos respuesta a estas inquietudes y hemos invertido para que llegue a nuestro alcance una nueva forma de asegurar los vehículos en la que su tarifa depende del tiempo de uso del auto. Menos se usa el auto, menos se paga por su seguro. Un modelo disruptivo con tecnología aplicada, pero que no está sujeto a la coyuntura actual. Todo lo contrario, este tipo de servicio llegó para quedarse como una nueva opción para el usuario que posee un auto al que le da poco uso, o incluso para aquellas familias que tienen un segundo vehículo que no genera tanto tiempo de movilidad.

Este tipo de tecnología no va a regular un exceso. Todos los usuarios que utilicen por demás el uso de su vehículo, ya sea que cambien sus hábitos de uso, o que realicen un viaje de vacaciones etc., mantendrán siempre la póliza estándar. La tecnología es aplicable para que sea más justo el tipo de tarifa si el cliente lo usa menos, no está pensado para que pague más que lo normal si el uso es mayor.

Entendemos este tipo de modelo disruptivo como una filosofía de permanentes cambios que nos exigen los nuevos desafíos. También nos pone en un lugar de vanguardia dentro de las distintas posibilidades que existen en el mercado.

Es de esperar que estas modalidades se expandan en el mercado asegurador y otros tipos de seguros, los nuevos tiempos así lo plantean.

Siento que la profunda crisis que atravesamos no nos debe paralizar sino impulsarnos a buscar nuevas soluciones. Como muchos empresarios siento una enorme responsabilidad. Es el momento de hacer los mayores esfuerzos para superar esta crisis. Debemos poder encarnar una épica entre todos los sectores que involucre a empresarios, al Estado, a los trabajadores y a la sociedad en general.

Cada uno en función de sus posibilidades, porque hay quienes no pueden hacer más y muchos otros que sí.

Presidente de Compañía Libra Seguros