"Time in the market": la clave para invertir mejor

Invertir no se trata de predecir el futuro ni de intentar ganarle al mercado con movimientos rápidos y arriesgados. Se trata, en cambio, de construir un camino hacia el futuro que queremos. Para eso, la clave no es el “timing” (adivinar el mejor momento para comprar o vender), sino el “time in the market”: el tiempo que permanecemos invertidos.