Lionel Messi amplía su imperio empresarial en Barcelona con una millonaria inversión inmobiliaria

El capitán de la Selección argentina compró un edificio en Barcelona por casi u$s13,5 millones y sigue expandiendo sus negocios ligados al real estate, la hotelería y el fútbol.

Mientras continúa su carrera en el Inter Miami y se prepara para disputar un nuevo Mundial con la Selección argentina , Lionel Messi avanza también en su perfil empresario. El rosarino concretó una nueva inversión inmobiliaria en Barcelona y profundiza así su estrategia de expansión en distintos rubros vinculados al deporte y los negocios.

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La sociedad cotizada de inversión inmobiliaria Rostower Socimi , vinculada a Messi , desembolsó 11,5 millones de euros -cerca de u$s13,5 millones- para quedarse con el edificio corporativo que ocupaban las antiguas galerías Vía Wagner, ubicadas en la zona de Turó Park, en Barcelona.

La operación fue cerrada con el private office Santomera Bay , perteneciente a Alejandro Alcaraz , e incluye una reforma integral del inmueble de 4.000 metros cuadrados. Según detallaron en un comunicado, el objetivo será destinar posteriormente el edificio al mercado de alquiler.

Las galerías permanecían cerradas desde 1993 debido a la compleja situación de los 87 locales que integraban el predio y que contaban con propietarios con intereses divergentes.

El lado empresario de Lionel Messi

La nueva inversión se suma al amplio entramado empresarial que el campeón del mundo construyó en los últimos años. A través de la firma MiM Hotels, el futbolista participa de una cadena hotelera con establecimientos en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos administrados por Meliá Hotels International.

Además, el rosarino también participa en el negocio gastronómico mediante los restaurantes Hincha, liderados por el chef Nandu Jubany, y mantiene inversiones en la cadena El Club de la Milanesa, que incluso tiene presencia en el complejo Miami Freedom Park, el futuro estadio del Inter Miami.

Club de la Milanesaç.jpg Lionel Messi también mantiene inversiones en la cadena El Club de la Milanesa.

“El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer”, había explicado Messi durante una exposición en el America Business Forum, donde habló sobre su interés creciente en el mundo empresarial.

“El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto”, agregó entonces el capitán argentino, quien reconoció que durante gran parte de su carrera estuvo enfocado exclusivamente en el fútbol profesional.

Más allá de los negocios inmobiliarios y gastronómicos, el rosarino también profundizó su participación directa en clubes de fútbol. Además de tener intereses en el Inter Miami, es socio junto a Luis Suárez del Deportivo LSM de Uruguay y recientemente adquirió el Unió Esportiva Cornellà, equipo catalán que milita en la Tercera RFEF, equivalente a la quinta división española.

La relación de Messi con Barcelona sigue siendo estrecha pese a su vida en Estados Unidos. Allí todavía conserva su residencia familiar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, cerca del estadio del Cornellà.

Incluso, el futbolista ya tomó contacto con el plantel y el cuerpo técnico del club catalán mediante un video: “Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, expresó.