Transformar la educación, construir el futuro

La disponibilidad y el acceso a la tecnología facilitan el poner cada vez más a los jóvenes en el centro de su proceso de aprendizaje, para que no sean sujetos pasivos, si no que se conviertan en los protagonistas de su formación. Por eso es fundamental que se reduzca drásticamente la brecha digital, que genera una enorme inequidad entre los que pueden acceder a las tecnologías a través de dispositivos y conectividad y los que no.