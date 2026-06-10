Vouchers educativos en junio 2026: quiénes acceden, monto y cómo se cobra

El beneficio está destinado a hogares con estudiantes de hasta 18 años que asisten a establecimientos privados con subvención estatal.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la fecha de cobro de los vouchers educativos correspondiente a junio 2026 . La asistencia tiene como finalidad ayudar a los hogares a afrontar el pago de las cuotas escolares de alumnos que asisten a establecimientos privados con subvención estatal .

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Se trata de una ayuda económica temporal destinada a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario , con el objetivo de aliviar el impacto que representan los gastos educativos dentro del presupuesto familiar e impulsar la continuidad de sus estudios.

Para este mes, el organismo confirmó un esquema de pago unificado en todo el país y los beneficiarios no deberán esperar un cronograma escalonado según la terminación del DNI.

Quiénes acceden al voucher educativo en junio

El beneficio está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas de gestión privada que reciben un aporte estatal igual o superior al 75%.

La asistencia alcanza a estudiantes que cursan en los niveles inicial, primario y secundario, siempre que el establecimiento forme parte de los colegios incluidos dentro del programa definido por el Ministerio de Capital Humano.

Para acceder al voucher, hay que cumplir una serie de condiciones al momento de la inscripción. Uno de los requisitos centrales es que los ingresos totales del grupo familiar no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Además, es obligatorio contar con la documentación personal actualizada y completar correctamente todos los datos solicitados. Entre ellos:

DNI vigente del adulto responsable

DNI y CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección de la institución educativa

CBU informada y actualizada en Mi ANSES

Cuenta validada en la app Mi Argentina

Encuesta obligatoria completada durante la inscripción

La convocatoria finalizó el 30 de abril de 2026 y solo recibirán el pago de junio los titulares que hayan obtenido la aprobación definitiva de la solicitud.

En caso de rechazo por errores vinculados a la situación académica del estudiante o por problemas en la certificación de los datos, los responsables pueden presentar un reclamo para solicitar una nueva revisión del expediente a través del sitio web oficial de ANSES.

escuela

Monto del voucher educativo en junio 2026

El monto del Voucher Educativo varía según el arancel que abona cada familia y el nivel educativo al que asiste el estudiante.

El programa no cubre la totalidad del arancel escolar, sino que equivale al 50% del valor de la cuota programática de jornada simple que informa cada establecimiento adherido al programa.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero se deposita mensualmente mientras se mantengan vigentes las condiciones de elegibilidad y la regularidad escolar del alumno.

ANSES

Cómo se cobra el voucher educativo

ANSES confirmó que el pago se acreditará el viernes 12 de junio. A diferencia de otras prestaciones, no habrá calendario organizado por terminación de DNI y todos los titulares aprobados recibirán el dinero el mismo día.

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria informada por el titular durante el proceso de inscripción. Por eso, es fundamental que el CBU registrado en Mi ANSES se encuentre actualizado y sin errores.

El beneficio lo cobra el adulto responsable que figura asociado al estudiante dentro de las bases de datos oficiales. Sin embargo, cuando ambos progenitores se encuentran registrados y conviven con el menor, la normativa establece que la acreditación se efectúa prioritariamente a nombre de la madre.