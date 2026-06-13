Vouchers Educativos 2026: ANSES confirmó la fecha de cobro de junio y el calendario de pago

Conocé cómo se desarrolla la asistencia económica que otorga el organismo previsional de acuerdo a la reglamentación vigente.

ANSES realizará el pago en una única fecha para todos los beneficiarios aprobados dentro de la convocatoria vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó la fecha de acreditación correspondiente a los Vouchers Educativos de junio de 2026. Esta asistencia económica está destinada a familias con hijos que cursan estudios en establecimientos educativos de gestión privada, que reciben aporte estatal.

El programa busca acompañar el pago de las cuotas escolare s y apunta a favorecer la continuidad educativa de niños y adolescentes, independientemente del nivel de enseñanza que estén cursando.

La inscripción para acceder al beneficio cerró el pasado 30 de abril . Aquellas personas cuya solicitud recibió una respuesta negativa cuentan con la posibilidad de presentar un reclamo, cuando el motivo del rechazo se encuentre vinculado a cuestiones académicas. Ese trámite puede realizarse mediante los canales oficiales habilitados.

ANSES confirmó que el pago correspondiente a junio se acreditará el viernes 12 de junio de 2026 . El organismo precisó que la fecha alcanza a todos los beneficiarios incluidos en el programa. El cronograma no contempla diferencias según la terminación del Documento Nacional de Identidad . Todos los titulares habilitados recibirán el dinero durante la misma jornada.

El depósito se efectuará a nombre del adulto responsable registrado ante ANSES. En los casos donde dos personas se encuentren registradas y convivan con el menor, la madre será quien perciba la prestación.

ANSES

Quiénes reciben el pago del voucher escolar de ANSES este mes

El beneficio está dirigido a grupos familiares con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada. El alcance del programa incluye establecimientos correspondientes a los niveles inicial, primario y secundario. La ayuda económica puede solicitarse sin distinción del trayecto educativo que curse el estudiante.

Las escuelas incluidas dentro del esquema deben contar con un aporte estatal igual o superior al 75%. Ese requisito forma parte de las condiciones establecidas para la asignación del voucher.

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Requisitos y tope de ingresos familiares para cobrar el beneficio

ANSES estableció una serie de condiciones para acceder a los Vouchers Educativos. Entre ellas figura la acreditación de identidad mediante documentación vigente. Los solicitantes deben poseer un DNI válido al momento de efectuar la inscripción. El organismo también exige la realización de una encuesta obligatoria incluida dentro del proceso de registro.

Otro de los puntos importantes contempla el nivel de ingresos del grupo familiar. El programa está destinado a hogares cuyos ingresos no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La documentación requerida incorpora información vinculada tanto al titular, como a los menores a cargo.

Los datos solicitados incluyen:

número de DNI de los hijos

número de CUIL de los menores a cargo

nombre de la institución educativa

dirección del establecimiento educativo

CBU actualizado en Mi ANSES

registro activo en Mi Argentina

Cada uno de estos requisitos forma parte de la evaluación realizada para determinar la aprobación de la solicitud.

ANSES dinero ambito.com

¿Cómo consultar el estado de tu trámite en Mi ANSES y Mi Argentina?

Las personas que participaron de la convocatoria pueden verificar la situación de su solicitud a través de las herramientas digitales vinculadas al organismo.

ANSES solicita que los beneficiarios mantengan actualizado el CBU dentro de Mi ANSES para asegurar la correcta acreditación de los fondos. El programa también requiere que los titulares se encuentren registrados en Mi Argentina. Esa condición integra los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

Quienes recibieron una respuesta desfavorable por cuestiones académicas tienen la posibilidad de efectuar un reclamo mediante los canales oficiales. Esa instancia permite revisar la situación particular del solicitante cuando corresponda. La asistencia de los Vouchers Educativos continúa vigente como una herramienta orientada a colaborar con los gastos escolares de las familias.