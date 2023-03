Original “tutorial” para que el hombre entienda a la mujer

“Cómo complacer a una mujer” no es exactamente lo que se dice un tutorial, pero tiene sus enseñanzas. Comedia liviana y picaresca escrita y dirigida por una mujer, Renée Webster, puede gustar no solo a las señoras de mediana edad y resignada vida marital, sino también a los hombres de variada edad, experiencia y nivel de voluntad. La subgerenta de una empresa cumple 50. En el trabajo eso no es motivo de festejo. Al contrario, la despiden. Pero sus amigas de natación en mar abierto le mandan un stripper como regalo de cumpleaños. Lindo muchacho, simpático, rubio, y tan comprensivo que hace justo lo que ella le pide: ayudarla a limpiar la casa (con el torso desnudo). A él también van a despedirlo, porque cierra la empresa de mudanzas donde trabaja. Se unen, pues, dos problemas y se encuentra la solución: ¡el marido suplente con servicio completo! Ella administra, él y sus compañeros hacen lo suyo, las clientas explican lo que cada una quiere que le hagan en su casa. Ah, esa es siempre la parte más difícil de explicar, y de entender, tanto en la película como en la vida real.