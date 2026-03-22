De las vidrieras a los concesionarios: la avanzada de marcas internacionales que gana terreno en Argentina

Mango, Miniso, Indian y Decathlon lideran el regreso del retail internacional, mientras las marcas chinas pisan fuerte en autos. El mercado se abre, se diversifica y sube la presión competitiva.

El contexto plantea una paradoja. Mientras crece la oferta y se multiplican las aperturas, el consumo masivo sigue sin despegar con fuerza.

Las señales no vienen de los indicadores macro sino de algo más visible: las vidrieras . Donde antes había marcas locales o locales vacíos, hoy aparecen nombres globales , cartelería en inglés o francés y propuestas que hasta hace poco parecían lejanas. En silencio, pero con velocidad, el retail argentino empezó a cambiar de piel .

El anuncio de Grimoldi, que traerá nuevamente a la española Mango tras su salida en 2001, funciona como un síntoma más que como una excepción. Detrás hay un fenómeno más profundo: la vuelta de las marcas internacionales a la Argentina , impulsadas por la apertura comercial, la flexibilización de importaciones y un nuevo clima de negocios que, aun con consumo débil, vuelve a resultar atractivo.

En los últimos dos años y medio, ese movimiento dejó de ser expectativa para convertirse en realidad. Locales abiertos, inversiones en marcha y planes de expansión concretos empiezan a redefinir el mapa del consumo, con una oferta más amplia y una competencia que se intensifica.

El cambio se ve, sobre todo, en los hechos. La francesa Decathlon volvió al país y ya abrió su primer local en Vicente López, con un formato de gran superficie y un plan de crecimiento que podría llegar a las 20 tiendas. En paralelo, la británica Dr. Martens reabrió en Palermo tras su salida en 2022, con una inversión inicial de u$s400.000 y foco en precios competitivos.

En el segmento de indumentaria, el desembarco es aún más visible. Victoria’s Secret pasó de vender solo en free shops a consolidar su presencia con tiendas propias, mientras que marcas como Sandro, Maje, The Kooples y Farm Rio ya operan en shoppings premium, empujando el concepto de “lujo accesible”.

A ese mapa se suma un jugador que avanzó más rápido de lo esperado: Indian. La marca de indumentaria urbana ya abrió múltiples locales en el país, con fuerte presencia en shoppings y zonas comerciales, y se posiciona con una propuesta de precios accesibles y alto volumen, en línea con el consumo joven. Su expansión confirma que el fenómeno no es solo premium: también hay espacio para formatos masivos con impronta internacional.

También avanzaron firmas que combinan moda y lifestyle. La estadounidense Skechers abrió su primer local en Unicenter y ya tiene operativo su canal online, mientras que la suiza On, respaldada por Roger Federer, ingresó con un esquema mixto y proyecta locales propios.

En belleza, el movimiento tampoco se detiene. Bath & Body Works suma tiendas y gana terreno en el segmento de cuidado personal, mientras que el desembarco de fragancias como Valentino Beauty marca el regreso de grandes casas internacionales a un mercado que estuvo cerrado por más de una década.

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Las que llegan: inversiones, promesas y planes de expansión

A la par de las aperturas, hay otra capa del fenómeno: las marcas que ya confirmaron su desembarco o están en plena etapa de instalación.

Una de las más relevantes es Miniso, la cadena global de origen chino que ya definió sus primeras ubicaciones en el DOT y la calle Florida. Con una inversión de u$s50 millones y un plan de 100 tiendas en cinco años, apunta a un segmento de consumo masivo con foco en diseño, rotación y precios accesibles.

En la misma línea, la británica Superdry prepara su llegada para este año con una inversión de entre u$s40 millones y u$s50 millones, un modelo de franquicias con condiciones más flexibles que las habituales del mercado y una apuesta fuerte a operar desde la Argentina como hub regional.

También aparecen formatos vinculados al precio y volumen, como Kiabi, que abriría su primer local en la esquina de Florida y Corrientes, y Naterial, enfocada en muebles de exterior, ambas de la familia Mulliez, el mismo grupo detrás de Decathlon.

En paralelo, el segmento premium sigue sumando nombres. Dolce & Gabbana analiza su desembarco con local propio, mientras otras marcas europeas continúan evaluando oportunidades en un mercado que volvió a estar en el radar global.

MINISO LLEGA AL PAÍS

Más allá de la moda: autos chinos y nuevas reglas de juego

El fenómeno no se limita al retail textil. En paralelo, el mercado automotor muestra una transformación igual de profunda, con la irrupción de marcas chinas que crecieron de forma exponencial.

En menos de un año, su participación pasó de menos del 1% a más del 5% del mercado de vehículos livianos, con un crecimiento superior al 500%. La oferta se multiplicó con marcas como BAIC, Haval, BYD, Chery, JAC, Geely, Great Wall, Jetour, MG, GAC y Changan, entre muchas otras.

El avance responde a una combinación de factores: apertura importadora, beneficios fiscales y la estrategia de grupos locales que actúan como importadores y desarrolladores de marca.

Los precios también son tentadores. Un SUV chino se mueve, en la mayoría de los casos, entre u$s23.000 y u$s35.000, mientras que versiones más equipadas o electrificadas superan los u$s40.000 e incluso los u$s50.000. La propuesta de valor pasa también por la tecnología, el equipamiento y la electrificación más que por el bajo costo extremo.

En ese sentido, el paralelismo con el retail es claro: más oferta, más competencia y una lógica de mercado que se vuelve cada vez más abierta y diversa.

Más marcas, más competencia y un consumidor fragmentado

Detrás de este movimiento hay factores concretos: menos trabas a las importaciones, menor incertidumbre cambiaria y una expectativa de normalización económica. Para las marcas, el atractivo no pasa solo por el presente sino por el potencial de un mercado históricamente relevante en la región.

Sin embargo, el contexto plantea una paradoja. Mientras crece la oferta y se multiplican las aperturas, el consumo masivo sigue sin despegar con fuerza, lo que genera un escenario de alta competencia y fuerte segmentación. Por un lado, propuestas premium o aspiracionales que capturan a un público de alto poder adquisitivo; por otro, marcas que apuestan a volumen con promociones, cuotas y precios más agresivos.

En ese tablero, el regreso de Mango sintetiza la estrategia dominante: productos de moda a precios relativamente accesibles, rotación constante y foco en volumen, una fórmula que busca capturar al consumidor urbano en un contexto todavía incierto.

Más allá de cada caso puntual, lo que empieza a configurarse es un cambio de etapa. Las vidrieras argentinas vuelven a ser competitivas a escala global, con una oferta que combina marcas locales, licencias internacionales y players que operan directamente con casas matrices.

El impacto no es menor. Para el consumidor, implica más opciones, mayor presión sobre precios y una experiencia de compra más cercana a la de otros mercados. Para la industria local, en cambio, el desafío es mayor: competir con productos importados en un escenario donde los costos internos siguen siendo elevados.

Así, la llegada de nuevas marcas no solo habla de apertura. También expone una transformación más profunda: un mercado que deja atrás años de aislamiento y vuelve a integrarse, con reglas distintas, más jugadores y una competencia que recién empieza a intensificarse.