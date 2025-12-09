Pedido de abolición y multa millonaria, los detalles de la guerra entre Elon Musk y la Unión Europea

El dueño de X y el organismo internacional mantuvieron fuertes cruces. El conflicto surgió por una infracción de la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión Europea aplicó por primera vez su Ley de Servicios Digitales y lo hizo con un golpe directo a X: la plataforma de Elon Musk fue sancionada con una multa de 120 millones de euros , luego de que Bruselas determinara que su sistema de verificación y su política publicitaria incumplen las exigencias de transparencia del bloque. La resolución llega tras dos años de investigación y marca el debut del DSA en un caso contra una gran red social.

La decisión de la Unión Europea (UE) generó un fuerte revuelo en las redes sociales . Ante la sanción, el propio Musk utilizó su cuenta de X para exigir la "abolición" del organismo internacional.

Musk volvió a quedar en el centro de la escena internacional después de que la Comisión Europea confirmara una multa de 120 millones de euros (casi u$s140 millones de dólares) contra X, la plataforma que adquirió en 2022. El pasado viernes, desde Bruselas informaron que la sanción surge de una investigación extensa sobre el cumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) , la normativa que el bloque diseñó para controlar la circulación de contenido ilegal, reducir riesgos sistémicos y exigir transparencia en plataformas consideradas “muy grandes”.

Un día después de confirmado el castigo, Musk reaccionó con la contundencia que ya es marca registrada: “La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos”, escribió para sus 230 millones de seguidores .

Ante la respuesta de otro usuario, el magnate sudafricano redobló la apuesta: “Lo digo en serio. No estoy bromeando”. Y cerró la secuencia con un mensaje directo al corazón político de Bruselas: “Me encanta Europa, pero no el monstruo burocrático que es la UE”.

Por su parte, la Comisión explicó que X incumplió varios puntos del DSA: la plataforma habría utilizado un sistema de verificación azul que puede inducir a confusión al usuario, no brindó acceso obligatorio a datos a investigadores autorizados y tampoco fue lo suficientemente clara acerca de su modelo de publicidad. Para la UE esto son violaciones claves porque afectan la transparencia mínima que exige la ley a cualquier plataforma dentro del mercado europeo.

La sanción, además, reavivó la tensión política entre Musk y la administración de Donald Trump. El gobierno estadounidense - que venía respaldando públicamente al empresario desde los primeros meses del mandato, cuando ambos coincidieron en la necesidad de reducir el gasto federal - salió a cuestionar el castigo. La relación, sin embargo, venía debilitada tras disputas sobre el recorte de personal estatal en EE.UU. y la estrategia de comunicación del magnate.

La respuesta de la UE

Para la Comisión Europea, la multa es apenas el primer paso de una política más amplia: hacer cumplir el DSA en un escenario donde la desinformación, la manipulación del contenido y la opacidad en la publicidad digital se consolidaron como riesgos sistémicos. El caso X —que se convirtió en el primer gran antecedente del nuevo régimen— funciona como advertencia para el resto de las plataformas incluidas en la categoría VLOP (Very Large Online Platforms).

Las autoridades europeas no establecieron ningún vínculo entre la multa y las reacciones del empresario, aunque en privado reconocen que la tensión con X no es nueva: desde que Musk tomó el control de la plataforma y desmanteló parte de sus equipos de moderación, Bruselas endureció el monitoreo y abrió varios procedimientos preliminares.

Desde Europa, la respuesta oficial evitó escalar el conflicto. “Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas”, señaló Paula Pinho, portavoz de la Comisión.

Mientras tanto, las repercusiones también llegaron desde Washington. Marco Rubio, secretario de Estado, sostuvo que la sanción europea es “un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros”.