La Unión Europea endurece su política migratoria y aumenta sanciones a quienes no abandonen el territorio

Los Veintisiete acuerdan medidas más estrictas para solicitantes de asilo rechazados, generando debates sobre derechos humanos y reparto de migrantes.

La UE aprobó nuevas normas para agilizar la expulsión de migrantes cuyo asilo sea rechazado. Cortesía de la Unión Europea

Los países miembros de la Unión Europea aprobaron este lunes nuevas medidas migratorias que permitirán crear “centros de retornos” fuera del bloque para quienes vean rechazadas sus solicitudes de asilo. La decisión busca reforzar el control de llegadas y expulsiones en un contexto de presión política creciente, pese a la reducción de entradas irregulares.

Entre las iniciativas aprobadas se incluye la posibilidad de enviar a los migrantes a países considerados “seguros” fuera de sus naciones de origen, así como sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar territorio europeo. Magnus Brunner, comisario europeo, destacó: “Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo”.

inmigracion Dinamarca, con la presidencia rotatoria del bloque, impulsó fuertemente estas medidas. Varios países, incluidos los de derecha y extrema derecha, respaldaron las iniciativas, mientras que España y Francia cuestionaron su efectividad y legalidad. Un diplomático europeo señaló que existe una “voluntad política ampliamente compartida” para avanzar con rapidez. El paquete debe ser aprobado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

El rechazo de organizaciones defensoras de migrantes Por su parte, las propuestas generaron rechazo entre organizaciones defensoras de migrantes. Silvia Carta, de PICUM (ONG), advirtió: “En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”.

Union Europea.webp Negociaciones sobre reparto de solicitantes de asilo Además de las medidas de control, los Estados miembros debatirán un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo. Los países con rutas migratorias principales, como Grecia e Italia, recibirán apoyo financiero de u$s23.000 por cada solicitante si otros Estados no colaboran. Bélgica, Suecia y Austria ya anticiparon que no aceptarán migrantes adicionales.

La adopción definitiva de estas políticas y la distribución de solicitantes de asilo deberán resolverse antes de fin de año, en medio de un debate político intenso dentro del bloque.