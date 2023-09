Mundial de Rugby de Francia: boom del turismo y 4 tours imperdibles

¿Cuánto cuesta ver a Los Pumas?

Para ver Argentina vs. Inglaterra, que se cruzan en Marsella un día después del inicio del certamen, mañana sábado a las 16 horas de nuestro país, hay que desembolsar entre 75, 135, 210 y 300 euros, según el rango de los diferentes sectores de la cancha. En ese mismo nivel de precios la organización designó los siguientes partidos: Inglaterra vs. Japón, Sudáfrica vs. Irlanda, Gales vs. Australia y Francia vs. Italia, los más esperados de la primera rueda.