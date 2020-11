El sushi veggie se impone en el mundo gourmet

Dónde: sucursales en CABA, GBA e Interior.

La Mar

El chef Gustavo Montestruque, encargado de comandar la cocina de La Mar, presenta una variada selección de platos ideales para los amantes de vegetales y productos orgánicos, entre la que destaca el roll maki palteado (pepino, mango y nabo cubierto con palta, mayonesa agridulce picante y sésamo negro) por $750. La Mar es la cebichería peruana creada por el chef peruano Gastón Acurio, uno de los más importantes referentes gastronómicos de la actualidad. Su propuesta promete una fiesta para los sentidos con una insuperable propuesta gastronómica concebida para compartir y protagonizada por sus famosos cebiches y platos de mar.

Dónde: Arévalo 2024, Palermo.

Páru Inkas Sushi & Grill

El restaurante de cocina fusión peruano-japonesa cuenta con cinco restaurantes en diferentes puntos de la CABA. Su última apertura, Olivos, fue dedicada a formar un Deli Café, que ofrezca una propuesta descontracturada con la incorporación de desayunos y meriendas, además de sus almuerzos y cenas. Entre su extensa carta de sushi fusión, con sabores sorprendentes y combinaciones originales se encuentra el Veggie Roll relleno de palta, pepino, queso crema, por fuera láminas de tomate y castañas de cajú, entre muchas más variedades. Además, brindan a sus clientes la posibilidad de elegir el Mío Roll, concebido para que cada comensal realice su roll personalizado y así combinar los ingredientes que más le tienten.

Dónde: Comandante Rosales 2419 (Olivos).

La Causa Nikkei

Restaurante juvenil, de cocina peruana, que ofrece una amplia carta con recetas andinas entre las cuales se destaca una imponente propuesta de sushi. Aquí la idea es pedir cócteles, cebiches, y varios platos con pescado. Para que nadie quede afuera el restaurante ofrece el Yasai Roll, un roll de verduras en tempura, batata glaseada y queso Philadelphia que lo acompañan con una salsa teriyaki o agridulce, que van a la perfección con las preparaciones en tempura, es decir verduras fritas previamente rebosadas en agua y harina.

Dónde: Av. Cerviño 3550 entre Salguero y Scalabrini Ortiz.

1.jpg

Mudrá

El nuevo restaurante de cocina a base de plantas ya cuenta con varios adeptos en su haber. Toda una carta concebida para quienes no quieren comer alimentos de origen animal realizada por el reconocido chef norteamericano Mathew Kenney.

Entre sus varias opciones aquí destacamos el sushi nikkei y los hand rolls de sushi, dos propuestas que invitan a disfrutar del sushi veggie, con preparaciones como el Uramaki Super Kale, relleno de queso trufado, gírgolas salteadas con cubierta de zanahoria y crispy kale y el Uramaki Spicy, con shari, quinoa zanahoria glaseada, queso crema, tofu y palta con cubierta de pepino japonés, semillas de girasol, togarashi y ají, entre otros.

Los hand rolls de sushi se sirven por pieza única, de unos 10 centímetros aproximadamente, sobre unos pequeños banquitos de madera. Como ejemplo uno de ellos está relleno de arroz, queso crema de almendras, berenjenas en unagi, tempura de tempeh y decorado con flores; otro con arroz, salsa acevichada, tempura de batata, palta y falso caviar de ají o también se puede disfrutar de un hand roll relleno de arroz, queso de wasabi, gírgolas al Panko, guacamole y brotes Crunch.

Dónde: Av. Córdoba 3942 - Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center, CABA.

1.jpg

B-Fresh

Restaurante especializado en realizar preparaciones saludables, nutritivas y equilibradas, sin ingredientes refinados ni procesados. El local de Palermo ofrece también un mini market para quienes desean comprar productos saludables como harinas, panes, jugos y más.

B-Fresh es un restaurante especializado en ofrecer alimentos sanos y equilibrados nutricionalmente, sin refinados ni procesados. Ofrece opciones para nutrir al organismo con alternativas orgánicas, veganas, vegetarianas, proteicas y sin gluten. Los ingredientes del sushi en carta son: algas, zanahorias, nueces, queso madurado de castañas de cajú, guacamole y tomate secos.

Además de no contener arroz en este caso, hace que las piezas sean crudiveganas, ya que no contiene el arroz cocido que tiene el tradicional. En este caso el sushi está armado de ingredientes que no requieren cocción, lo que hace que los nutrientes en este caso están más activos.

Dónde: Cerviño 3542, Palermo Chico

Enero Restaurante & Aguaviva bar

Los miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 20 h, el restaurante que se impone de manera canchera en costanera ofrece una Barra de Sushi Omakase en su deck aterrazado. Tal como su nombre en japonés lo indica, omakase es “confiar o ponerse en mano del chef”, en este caso de las manos del sushiman Sebastián Serrano, quien va a realizar una serie limitada de piezas que va a ir cambiando todos los días.

Las piezas van a ser diferentes por lo que no cuentan con una carta de sushi, asi es como quien pida el sushi va a ser visitado en la mesa por el sushiman que va a detallar de qué se tratan las piezas del momento.

Sebastián Serrano incluirá en estas tablas de combinados una serie de piezas veganas, sin pescado, reemplazando por ejemplo el queso de vaca con queso de castañas de cajú.

Un ejemplo es una reversión del clásico New York Roll con queso de cajú, palta rostizada, hilos de zanahoria con un dip de sriracha.

Con la intención de incluir a todos los participantes de las mesas, niguiris y diferentes rolls -incluso aquellos veganos- serán los protagonistas de las noches en Enero Restaurant & Aguaviva Bar.

Dónde: Avenida Rafael Obligado 7180, CABA.