Pata Villanueva fue internada en terapia intensiva y hay preocupación por su salud: qué se sabe + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada por la hija de la exvedette. Villanueva, de 74 años, sufrió un grave accidente en 2021.

Qué se sabe sobre la salud de Pata Villanueva.

Pata Villanueva está internada en terapia intensiva desde ayer. La noticia la confirmó Agostina, la hija de la actriz, aunque no dio detalles del cuadro de su mamá.

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“Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue llevada a la terapia intensiva”, contó el martes al aire de LAM (América), la periodista Pilar Smith.

Respecto a la salud de la exvedette, la hija comunicó que está “estable” y “fuera de peligro”. “Ayer ingresó en terapia pero hoy pudieron estabilizarla”, agregó Smith.

Por último, indicó que durante el día de hoy se conocerá más información sobre lo que le pasa a la artista.

Los antecedentes recientes sobre la salud de Pata Villanueva que generan preocupación La preocupación por la salud de Pata viene desde el 2021, cuando se cayó de una escalera en su casa de Punta del este, en Uruguay. Allí, tuvo un duro golpe en la cabeza que le provocó una grave lesión en el cráneo.

Allí, fue sometida a una doble operación en el cráneo que le salvó la vida. Y al mes siguiente pudo regresar a Buenos Aires en un avión sanitario. Durante ese mismo año y cuando parecía que estaba mejor después de la rehabilitación neurológica, en octubre de ese mismo año tuvo que ser internada de urgencia nuevamente. Fue en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva. En febrero del año pasado, cuatro años después de ese episodio y por primera vez desde su internación, reapareció y conversó con Puro Show (eltrece).“Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación”, contó en diálogo con Matías Vázquez, conductor del ciclo. Luego, reveló en ese entonces que estuvo dos años y medio que en cama. “Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, recordó sobre el accidente.

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