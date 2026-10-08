Polémica por el oro: el BCRA acusó a la AGN de actuar con "fines políticos" y aseguró que ganó u$s2.505 millones en 2025

La entidad sostuvo que las pérdidas en derivados deben analizarse junto con la valorización del metal y defendió una estrategia de cobertura que aplica desde 2007. La respuesta llegó tras el señalamiento de pérdidas por u$s1.023 millones en derivados.

En su comunicado, el Banco Central sostuvo que las operaciones realizadas durante 2025 forman parte de una política de cobertura que abarca el 100% de su posición en oro.

El Banco Central (BCRA) respondió este jueves a los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones financieras vinculadas con sus reservas de oro. En un comunicado de fuerte tono político, la entidad afirmó que durante 2025 obtuvo un resultado neto positivo de u$s2.505 millones por su posición en el metal y acusó a la conducción del organismo de control de buscar desprestigiarla “con fines puramente políticos”.

La entidad que conduce Santiago Bausili explicó que ese saldo refleja el efecto combinado de la evolución del precio internacional del metal y de las operaciones de cobertura financiera que realiza sobre sus tenencias. Su defensa se concentró en que el resultado de los derivados debe evaluarse junto con el del activo que protegen , y no de manera aislada.

La respuesta llegó después de que, como informó Ámbito , la AGN señalara que las operaciones con derivados vinculadas al oro generaron en 2025 una pérdida equivalente a u$s1.023 millones, pagada con divisas . El organismo también había consignado una ganancia patrimonial superior a $8 billones por la suba internacional del metal. Consultado inicialmente por este medio, el Central había evitado hacer comentarios.

En su comunicado, el Banco Central sostuvo que las operaciones realizadas durante 2025 forman parte de una política de cobertura que abarca el 100% de su posición en oro . Según indicó, el objetivo es proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría provocar una caída significativa del precio de uno de sus principales activos.

La entidad reconoció que esos instrumentos tienen un costo. Explicó que, en años en los que el oro registra un desempeño favorable, como ocurrió en 2025, los derivados contratados como protección suelen presentar un resultado negativo.

“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida”, señaló.

Por ese motivo, remarcó que “la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto”, que, de acuerdo con sus cifras, fue ampliamente positivo.

Así, el BCRA no negó el resultado negativo de los instrumentos financieros, sino que cuestionó que se lo utilice de manera aislada para evaluar el desempeño de su posición en oro. Los u$s2.505 millones informados incluyen tanto la evolución del valor del metal como el efecto de las coberturas.

Una estrategia que, según el Central, se utiliza desde 2007

Otro de los argumentos de la respuesta oficial fue que las coberturas no constituyen una práctica nueva. El BCRA afirmó que las implementa desde 2007, hace casi veinte años, y comparó los pagos de 2025 con los realizados en períodos anteriores.

Según detalló, entre 2007 y 2011 los pagos por coberturas de características similares representaron, en proporción al valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los efectuados en 2025.

La entidad agregó que, durante aquel período, la AGN no formuló observaciones sobre la estrategia utilizada ni sobre los pagos asociados. También sostuvo que los auditores externos del Banco Central no registraron objeciones a esas prácticas.

Para el BCRA, esos antecedentes confirman que las operaciones de cobertura sobre su posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables.

Además, destacó que la AGN aprobó los estados contables correspondientes a 2025, en línea con los restantes auditores. Sobre ese ejercicio, afirmó que registró un resultado récord en la historia de la institución y el incremento patrimonial más alto de los últimos veinte años.

La acusación contra la conducción de la AGN

El comunicado elevó el tono al referirse a la interpretación pública de las operaciones. “La actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”, afirmó. Y agregó que el desvío de las funciones del organismo de control por motivos políticos “socava la institucionalidad de la entidad”.

El cuestionamiento apuntó a que la AGN mencionó las transacciones como operaciones de cobertura, pero luego las caracterizó como especulativas al sintetizar sus conclusiones.

“Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, sostuvo el Central.

Previamente, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, había afirmado que el BCRA realizó operaciones especulando con una determinada trayectoria del precio internacional del oro, equivocó su cálculo y perdió u$s1.023 millones. El organismo de control también había destacado la magnitud de las pérdidas registradas.

Frente a esa lectura, el Banco Central insistió en que la finalidad de los instrumentos fue proteger el valor de las reservas ante una eventual baja del metal, y defendió el resultado conjunto de la estrategia.

El antecedente de los envíos de oro al exterior

La respuesta también retomó el enfrentamiento por el traslado de lingotes fuera del país. El BCRA acusó a la AGN de haber difundido, en aquella controversia, una carta cuyas palabras habían sido elegidas cuidadosamente para no faltar a la verdad, pero tampoco contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Según la entidad monetaria, el organismo de control contaba con toda la información necesaria para aclarar esa situación.

En la sesión de este jueves, Olmos había confirmado que el Central ya recibió, para presentar su descargo, el informe de la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro. Señaló que ese trabajo aborda los motivos de los traslados al exterior, sus destinos y los eventuales beneficios de esas decisiones.

Al cerrar su comunicado, el BCRA aseguró que mantendrá el foco en preservar los estándares de funcionamiento de la institución y en seguir construyendo sobre lo que definió como “los mejores resultados de los últimos 25 años”.