A pesar de las intenciones de Donald Trump, se demora la reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski







El mandatario estadounidense continúa con la idea de reunir a los dos bandos en guerra, a pesar de la advertencia del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que "Putin está jugando con Trump" por no confirmar la reunión.

Macron advirtió que "Putin está jugando con Macron" por la dilatada reunión de paz con Zelenski.

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski. "El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por su parte, el mandatario francés Emmanuel Macron expresó su esperanza de que pueda haber una reunión bilateral, pero advirtió que si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelenski de aquí al lunes, "eso querrá decir que el presidente Putin está jugando con Trump".

Ante la negativa de Putin se demora la reunión con Zelenski Luego de reunirse con Putin en Alaska, a principios de mes, y de recibir a Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca la semana pasada, Trump dijo que intenta un encuentro entre los dirigentes de Rusia y Ucrania. Pero hasta ahora Moscú ha eludido concretar esa cita.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, desestimó este viernes la idea de que Trump pueda ser burlado por Putin. "Ningún presidente en la historia ha hecho más avances en la causa de la paz", dijo Miller. "Está trabajando denodadamente para terminar con las matanzas, y eso es algo que todos en el mundo deberían celebrar".