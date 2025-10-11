7 ideas de negocios que parecían un fracaso pero que convirtieron a sus creadores en millonarios

Una serie de emprendedores con las ideas más locas e impensadas lograron que su negocio funcione, ofreciendo productos y servicios poco comunes.

Las ideas de negocio más locas que se convirtieron en un éxito millonario.

Es normal pensar que para que tu negocio funcione, necesitas tener una buena idea, una que le cierre a todos y que no deje lugar a dudas: que no tenga posibilidad de fallar. Esto se puede relacionar con los empresarios más reconocidos del mundo , creadores de sistemas operativos, aplicaciones y máquinas, personas que planificaron bien el paso a paso , y revolucionaron el mercado.

No obstante, existen un muchas ideas muy alocadas que lograron funcionar en su momento. Emprendedores que quisieron probar una idea de negocio ridícula y absurda . Se trata de propuestas que nadie pensaría que pueden funcionar. Te presentamos 7 de las ideas más raras que supieron encontrar el éxito.

Son siete modelos de negocio que lograron tener éxito a la fecha de su lanzamiento y que todos creían que iban a fracasar. Todos, menos los emprendedores que decidieron confiar y apostar por su idea.

Aunque suene difícil de creer, Pet Rock fue un juguete coleccionable que hizo el ejecutivo publicitario Gary Dahl en 1975. Se le ocurrió en un bar, cuando estaba hablando con unos amigos. Se quejaron de sus mascotas y dijeron a modo de broma, que una piedra sería "la mascota perfecta", ya que no hay que alimentarla, no se enferma, no necesita que la cuides, ni que la lleves a dar un paseo, mucho menos que la bañes, y lo mejor: tampoco moriría.

Gary se tomó esta idea muy en serio y llevó a cabo su negocio "Pet Rock", una caja con la piedra y un manual lleno de juegos de palabras, chistes y bromas sobre la misma como si fuese una mascota real.

iFart

2. iFart: una aplicación de gases

Esta puede ser más conocida que la anterior: si, es una aplicación que emula el ruido que hacen las flatulencias. Se lanzó en 2008 y la desarrolló Joel Comm. Es un invento para generar momentos divertidos, ya que se podía elegir el tipo de flatulencia que se quería reproducir, apretar el botón y ver la reacción de las personas que estaban en la misma habitación.

Tan solo a meses de su lanzamiento, la aplicación generaba 10.000 dólares por día. Llegó a estar entre las aplicaciones más compradas de la App Store por aquellos días.

3. Huesos de la suerte artificiales

Lucky Break Wishbone

En muchas películas norteamericanas vemos que a menudo, después de la cena de Acción de Gracias en la que comen un pavo o pollo, dos personas parten un hueso, por lo general se juegan algo como lavar los platos, pero existen tradiciones que dicen que se pueden pedir deseos. El problema que vio Ken Ahroni es que solo dos personas podían hacer este ritual con un pavo de verdad, una vez al año.

Por lo que decidió fabricar huesos de plástico bajo la marca "Lucky Break Wishbone" y venderlos para que más personas puedan participar de esta tradición. Según diversas fuentes, las ventas de este producto ascienden a más de 2,5 millones anuales.

4. Doggles. Anteojos para perros

Los que deciden vender productos para mascotas saben muy bien que los dueños tienen debilidad por la ropa, los accesorios y los juguetes. Doggles decidió hacer anteojos de sol o de buceo para perros, una idea tremendamente loca pero exitosa, ya que los dueños de la empresa se volvieron millonarios vendiendo este producto.

Muchas personas intentaron imitar este modelo de negocio pero los que realmente triunfaron fueron los dueños de la idea original.

5. La web del millón de dólares

milliondollarhomepage

En 2005, cuando las páginas web y la publicidad paga online estaba tomando fuerza, un joven llamado Alex Tew creó un sitio web que tenía un millón de banners muy pequeños. El plan era venderlo a 1 dólar cada uno. Al ser una idea tan rara, se hizo viral rápidamente. En un principio ocupaban casi un pixel, después ocupaban un 10 x 10.

Las empresas querían un lugar en su sitio y su creador logró llegar al objetivo: ganar 1,03 millones de dólares. Una idea que nadie pensaba que podía funcionar, logró convertir a un chico común y corriente en un millonario con tan solo 21 años.

6. Santa Mail

santamails

En Estados Unidos es normal que los niños le escriban cartas a Santa Claus (Papá Noel, San Nicolás) para contarle que fueron buenos y lo que desean de regalo de navidad. En este contexto, hay un negocio que funciona hace más de 10 años y se trata de Cartas firmadas por Santa.

Su valor es 9.95 dólares. Reciben muchos pedidos para la navidad, al punto de que a partir del 18 de diciembre cierran agenda por el nivel de demanda que tienen. Se escriben más de 300.000 cartas firmadas por Santa Claus por año.

7. AntennaBalls

antennaballs

El éxito de este negocio es uno de los más inexplicables. Se basa en otra idea de este estilo (Smileys, 1997). Jason Wall pensó que sería divertido diseñar pelotas con caras felices para ponerlas en las antenas de los automóviles. En un principio los vendía en concesionarios, pero pronto llegaría a Walmart.

AntennaBalls llegó a vender más de 500.000 por mes y su creador se convirtió en multimillonario. Un negocio que supo escalar y convertirse en una moda.