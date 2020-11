Galmarini participó de la reunión con Massa por la legalización del aborto

“Confiamos en el Presidente (Alberto Fernández), en el Presidente de la Cámara, en las y los representantes del pueblo que están en esta casa y que prontamente va a haber tratamiento y por nuestra parte estamos seguras de que Será Ley", lanzó Galmarini.

En este sentido, aseguró que “por supuesto no hay ningún otro debate que no sea el de la Salud Pública, el de la Salud de las Mujeres, de las personas gestantes y los derechos de las mujeres a poder transitar, elegir su proyecto de vida en un contexto cultural que hace que tengamos menos posibilidades".

Y cerró: "No hay ningún otro debate, nadie está queriendo obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Lo que estamos diciendo es que así como las mujeres decidimos ser madres el Estado nos acompaña, que cuando decidimos no serlo también nos acompaña".