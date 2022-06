José Urtubey apuntó contra Federico Braun: "Sus comentarios muestran insensibilidad"

Por lo tanto, el dirigente industrial marcó sus diferencias con el empresario: "No me causo gracia lo de Braun. Detrás de su comentario hay insensibilidad. No me representan", expresó este miércoles José Urtubey.

Al mismo tiempo, el dirigente industrial analizó la situación actual de la economía. En ese sentido hizo énfasis en la carga impositiva y los costos de la producción. Si bien aclaró que "una cosa es cuantos impuestos existen y cuántos se pagan", es necesario "buscar una hoja de ruta para equilibrar las cuentas".

En esa línea, apuntó contra Ingresos Brutos, “un impuesto distorsivo que no ayuda a la producción", manifestó Urtubey. "Muchas provincias cobran Ingresos Brutos porque las cuentas no le cierran", indicó.

Por último, destacó el nombramiento de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Producción, tras la salida de Matías Kulfas en esa cartera: "El volumen político y administrativo de Daniel Scioli hace interesante su designación. Es una persona que tiende puentes. Es una buena decisión", concluyó Urtubey.