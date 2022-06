Para los empresarios es necesario dejar de resetear la Argentina a cada rato

Con el temor de que nuevamente Argentina pierda otra oportunidad, los dueños de las grandes empresas convocados por el 20 aniversario de AEA decidieron dejar el idioma diplomático y ser contundentes en sus declaraciones. “Somos un país fallido”, “La Argentina es un fracaso”, “a mis hijos le voy a dejar un país peor del que recibí”, “no ofrecemos ningún tipo de futuro”, “tenemos que unirnos”, “falta de políticas públicas”, “el mérito no va más”, “gastar responsablemente”, “dejar de resetear la Argentina”, son solo algunas frases dichas en on the record por la mayoría de los dueños de las grandes empresas argentinas.