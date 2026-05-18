La selección de Irán partió hacia Turquía para cerrar amistosos y tramitar visas rumbo al Mundial 2026

El seleccionado iraní permanecerá en Antalya antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

Irán comenzó los preparativos finales para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Irán partió este lunes hacia Turquía para disputar una s erie de amistosos y avanzar con el proceso de visado necesario para participar del Mundial 2026 en Estados Unidos. El viaje se produce en medio del frágil alto al fuego entre ambos países tras semanas de conflicto militar y tensión diplomática.

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Según informó la agencia iraní Tasnim, el seleccionado nacional viajó hacia la ciudad turca de Antalya, donde disputará sus últimos encuentros amistosos antes de trasladarse a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

“ La selección nacional de fútbol de Irán partió esta mañana hacia Antalya, Turquía, para disputar su último amistoso antes de volar a Estados Unidos para el Mundial de 2026 ”, indicó el medio estatal.

La delegación está integrada por 22 futbolistas de la liga local junto al cuerpo técnico encabezado por el entrenador Amir Ghalenoei.

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei disputará amistosos antes de viajar a Estados Unidos.

Además de los entrenamientos y los amistosos, el plantel aprovechará su estadía en Turquía para completar los trámites vinculados a las visas estadounidenses, indispensables para competir en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El problema de las visas y el contexto político

El proceso migratorio se transformó en uno de los principales focos de preocupación para la federación iraní debido a la compleja relación diplomática entre Teherán y Washington.

Estados Unidos rompió relaciones con Irán en 1980 tras la Revolución Islámica y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense. Ahora, el seleccionado debe gestionar sus permisos de ingreso en medio de un contexto internacional extremadamente delicado.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó días atrás que “aún no se han emitido visados”. Además explicó que los futbolistas deberán someterse a la toma de huellas dactilares en Turquía como parte del proceso, aunque buscan evitar un extenso traslado desde Antalya hasta Ankara para completar el trámite.

Mehdi Taj La federación iraní todavía espera la aprobación de las visas para ingresar al país anfitrión.

La participación iraní en el Mundial se dará además en medio del reciente conflicto entre Irán y Estados Unidos, que mantuvieron una guerra durante 40 días antes del alto al fuego alcanzado el pasado 8 de abril.

Los amistosos y el camino de Irán en el Mundial 2026

Durante su estadía en Antalya, la selección iraní tiene previsto disputar dos amistosos. Hasta el momento, solo fue confirmado el partido frente a Gambia, programado para el 29 de mayo.

El encuentro fue confirmado por Sam Mehdizadeh, un empresario iraní-canadiense dedicado a la organización de amistosos internacionales para el seleccionado asiático.

En paralelo, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo una reunión con dirigentes de la federación iraní en Turquía, un encuentro que ambas partes calificaron como “positivo y constructivo”.

KUCNER7RQRE7TCBCX5BVYQMEWU El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó la reunión con la federación iraní como “excelente” y constructiva.

Una vez que llegue a Estados Unidos, Irán instalará su cuartel general en Tucson, Arizona, desde donde afrontará su participación en el Grupo G del Mundial 2026.

El debut será el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.