Auditoría de AFIP: la pieza que completa las pruebas que surgieron en juicio Oil y en la causa de Servini que investiga a Macri y Abad

GRUPO DE CONTROL

El primero en revelar la existencia de un “grupo de seguimiento” fue Jorge Schiaffini, a finales de 2019 en el marco del juicio Oil. El autor del “informe de situación fiscal” de la petrolera aseguró no recordar bajo qué circunstancias le había sido encargado ese documento de 30 carillas con detalles sobre los giros y la operatoria de Oil con datos basados supuestamente en los balances y que tuvo “fecha de registración” en el sistema SIGEA el 1/04/2016 a las 11.10 am. El problema es que su horario de recepción en la fiscalía de Gerardo Pollicita fue a las 14 del mismo día, dos horas y 50 minutos más tarde de su creación. “Grupo de control”, lo denominó Schiaffini a un circuito que se comunicaba por mail (ahora la AFIP descubrió que utilizaban canales informales, incluso para comunicarse con juzgados y fiscalías), y no supo responder, entonces, qué normativa lo regulaba y si había antecedentes de algo similar. Servini avanzó en el secuestro de 170 mil correos de Schiaffini. “Abad no se metía para casos individuales. El grupo con el que mantenía reuniones era solo para Oil”, declaró Horacio Castagnola ante la Justicia.