De Sousa contó las maniobras de persecución del macrismo contra ejecutivos y sus familiares

Primeros meses del macrismo

"Mauricio Macri nos quería hacer cómplices de un delito que era inculpar a personas de comer determinados actos que nosotros no podíamos dar fe que hayan pasado. No íbamos a hacerlo, no íbamos a formar parte de ser denunciadores falsos".

"A partir de ese momento comenzó un momento mensajes permanentes...difíciles".

El día de las elecciones de 2015 lo convoca Macri a su casa de Barrio Parque: "Con el fin de saber cuál iba a ser la posición del grupo Indalo ante un eventual gobierno de Mauricio Macri. Cristobal López le dijo que íbamos a ser empresarios que aman su patria, que íbamos a seguir invirtiendo y desarrollando tareas en Argentina".

"Pero él quería saber cuál iba a ser nuestra posición como personas y de nuestros medios de comunicación acerca de lograr la posibilidad de detención de Cristina Fernández de Kirchner".

"Quería que nos prestáramos a la acción mediática, que era poner presa a Cristina, pero también quería de nosotros declaraciones personales que involucren a Cristina Fernández de Kirchner en actos delictivos".

"No querían que pusiéramos a disposición sólo nuestros medios, sino que contásemos cosas ellos creían que sabíamos del matrimonio Kirchner en la realización a presuntos delitos. En principio no conocemos ningún delito. No nos íbamos a prestar a ser Fariña, José Lopez... para lograr un beneficio personal".

"Macri no compite. Está acostumbrado a hacer procesos monopólicos. Es fácil desarrollar la actividad cuando uno está solo. En la política es difícil porque hay multiplicidad de actores. él quería eliminar a quien pesaba distinto".

"Conocí empresarios cuando estuve preso en Marcos Paz y en Ezeiza. A muchos los traicionó... Cuando no les sirvió los tiraron a la basura".

Persecución contra Indalo

“Buscaban hacer desaparecer al Grupo Indalo de la faz de la Tierra"

La denuncia en un diario prestigioso de tirada nacional "es casi un copypaste. hubo un cambio de importe y tipificación de la nota".

"En seis años la AFIP no nos pudo ajustar un peso por venta no declarada, por relación de dependencia no declarada. Pagábamos nuestros impuestos".

Nicolás Caputo "se apoderó de la mayor parte de la Argentina" y había reuniones en su casa.

A Cristóbal le sugirieron irse aSudáfrica: "Acá vas a tener problemas, en Sudáfrica no hay convenios de extradición con Argentina y se vive muy bien".

Espionaje en la cárcel

"Desde el primer día que llegamos a la cárcel sabíamos que había cuestiones que eran observadas".

"Desde estar con narcos que les daban la posibilidad de poder escuchar de las conversaciones de los teléfonos para poder comunicarlos con las familias y con los amigos".

"Esos teléfonos usábamos nosotros para hablar con los apoderamos para establecer estrategias".

"Al enemigo ni justicia"

“El vocero de Macri tenían la misma visión que Marcos Peña: al enemigo ni justifica y es lo que pasó, no tuvimos justicia. Nos cansamos de trabajar y de demostrar cómo eran los hechos”

“Más que Macri me preocupa la sociedad. Macri no puede hacer esto individualmente. los medios pueden jugar cada uno el juego que quiera. Acá hay errores institucionales, una justicia que no funcionó, una comisión bicameral que no funcionó, la designación de jueces del Senado que no funcionó”

“La democracia no es una unicracia. El que gana gobierna y el que pierde legisla y controla. Acá no hubo control, acá los que tenían que controlar terminaron siendo vicepresidentes del partido oficialista. Los jueces son los que participaban de las fiestas colectivas con ellos”

“Tenemos una sociedad que corregir, uno puede entender que haya un cínico, una persona con capacidades diferentes, que llegue a presidente”

Las maniobras judiciales

“En un momento dije no denunciemos más, si lo que escribimos nos lleva días y a las 12 horas nos responden en un párrafo de cuatro columnas. Nos decían que no, no hay una sola causa de las nulidades que presentamos que al día de hoy la justicia haya resuelto”

“Macri era una persona enferma, que construía enemigos. Eso puede pasar, pero acá no funcionaron las instituciones. Las instituciones se prostituyeron en Argentina, esto es consecuencia de un grupo de enfermos como Macri, Marcos Peña, Rodríguez Simón”

“La información que recolectaban la disponían quienes actuaban como querellantes contra nosotros en la causa”

“Los veedores del juzgado comercial tenían un reporte del servicio penitenciario que decía quién iba a vernos y no sé si decía qué hablábamos”

“Cuando desarrollamos nuestras actividades, las hacemos pensando que alguien nos va a poner la lupa, y cuando nos ponga la lupa, si es una lupa, no van a encontrar una sola acción que no esté ajustada a derecho. Con esa ilusión sabíamos que el día en que exista la verdadera justicia, la verdad iba a triunfar”

Más presiones y aprietes

“La cuestión de las presiones: veníamos con presiones desde el 2016, todo el 2017 tuve parado un C5 negro en la puerta de casa con equipos de intersección y cuando preguntaba que pasaba, me decían que eran custodia de una financiera que estaba dos cuadras”

“En Gendarmería tuvimos un trato digno, hasta que algún funcionario poderoso llegó al departamento de Puerto Madero. Ahí, esposas, y llevado como un perro.(Juan Bautista) Mahíques estaba detrás de todas las detenciones”.

“Rodríguez Simón sigue cobrando un salario de la Ciudad, Mahíques es Procurador de la Ciudad, y cuando investiguen se van a dar cuenta de que muchos de los que nos caminaron a nosotros forman parte de la Policía de la Ciudad. Los funcionarios que nos siguieron pertenecen a la Policía de la Ciudad. Cuando Macri perdió los pasaron a la Ciudad ¿Cuántos cómplices hay acá? ¿Es solo Macri el responsable o hay más cómplices?”

“Seamos transparentes: ustedes saben que Rodríguez Simón llegó a decirle a un socio nuestro, Ricardo Benedicto, "tus amigos los presos están intentando hacer tres cosas: nos denunciaron, están escribiendo un libro y están contratando sicarios para matarnos". Eso le decía Ricardo Rodríguez Simón a Ricardo Benedicto en una reunión donde amenazaron con sacarle el juego de la Ciudad”

“Rodríguez Simón, que nos complicó la vida a todos los argentinos, hoy cobra salarios del Estado. Hoy es funcionario de Rodríguez Larreta en el Instituto de Juego en la Ciudad”

“Todos los que trabajaban conmigo fueron amenazados por los veedores designados por el Juzgado Comercial”

“No quiero que paguen ningún costo, quiero que haya justicia. En la Argentina no pido revancha, pido que haya justicia. Quiero una justicia independiente, proba, que sea rápido porque vengo hace seis años detrás de una mentira”

Causa de espionaje ilegal

“No sé si formamos parte de la causa de espionaje ilegal, no fuimos convocados. Sí vengo leyendo las notas periodísticas sobre algunas circunstancias, pero no fuimos convocados”.

“Me encantaría saber si todos estos indicios del proceso de persecución era real. Observados nos sentíamos, cuando hablábamos de determinadas cosas aparecían determinadas reacciones. Me encantaría saber si fue así, y por ahí estoy equivocado, pero será la justicia que determine si eso existió”.

“Nosotros denunciamos una asociación ilícita. Yo dije que la compañía quebró porque había sido atacada por una asociación ilícita”.