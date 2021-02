"Denuncia exprés", una firma prestada y un reemplazo oportuno en el caso Oil

“¿Cuánto tiempo le llevó redactar la denuncia?”, preguntó uno de los abogados. “Cuatro horas” admitió el exjefe de querellas penal tributarias. Después contó detalles: salió de la reunión con la encargada de Planificación Penal Fabiana Comes y con el subdirector Devoto, quienes iban a ser sus “patrocinantes” en la denuncia. Le prestaron una oficina contigua y una computadora. Candina era nuevo en el cargo. Tenía una semana como interino y hasta le facilitaron un auto para que llegar a tribunales antes de las 13.30, horario judicial tope para presentar la denuncia contra Cristóbal López y Fabián De Sousa. Dijo que había hecho una evaluación técnica de los planes de pago otorgados e insistió en la hipótesis de que el holding se financiaba mediante la reformulación de su deuda por impuesto ITC para luego generar “mutuos” con otras empresas del grupo. Lo describió como un mecanismo y defendió la redacción de su escrito. Aunque, en un contrapunto con los defensores, admitió que “esos términos (los que ponían un manto de sospecha sobre Oil) me los señaló el contador Santos”. No eran de su autoría. También ratificó que las órdenes de avanzar venían prefijadas por “las autoridades”: Abad.

El testigo se encargó de subrayar que allí culminó su actuación y que nunca más tuvo intervención en el caso ni se enteró de ninguna de sus circunstancias. Y respondió que nunca, en sus siguientes casos, Devoto y Comes que no eran sus jefes ni tenían injerencia en su área de acción volvieron a patrocinar un caso. El presidente del TOF 3 Fernando Machado Pelloni quiso sacarse la duda acerca de si no se había sentido “incómodo” en una presentación de este estilo. La réplica fue afirmativa. No quedó muy claro cuándo se enteró de que después de haber formulado la denuncia, pese a que era su área, y que lo convocaron para eso, lo reemplazaron sorpresivamente por el estudio de Ricardo Gil Lavedra. “No tengo conocimiento que en algún otro caso se haya contratado a un estudio privado”, afirmó.

Cuando le preguntaron cuáles eran sus antecedentes para el cargo que ocupó contemporáneamente al caso Oil relató que en 2014, Santos lo llamó para que lo defienda porque lo iban a llamar a indagatoria en una denuncia penal. Logró su sobreseimiento un año después. Con esas credenciales aterrizó para la redacción en tiempo récord de la denuncia que judicializó el caso Oil. Santos es el testigo estrella citado para la semana próxima en un juicio que por momentos parece tener a fiscales y jueces también incluyendo en sus preguntas una “autopsia” del accionar de la propia AFIP.