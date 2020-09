Director de AFIP descartó irregularidad en caso Oil

“No encuentro nada que sea distinto a lo que habitualmente hacíamos”, indicó Mazal que recorrió áreas importantes de la AFIP en cargos jerárquicos cuando repasó -en la misma audiencia- el trámite administrativo de Oil. La cuestión es uno de los pilares de las defensas: no hubo para el caso Oil un trámite diferenciado, una situación irregular, o un proceso desviado que permita avalar la hipótesis de un delito en connivencia con una veintena de funcionarios de AFIP que aparecieron involucrados y que dispararon la carta de queja de los jerárquicos.

Pero el testigo subrayó otro de los ejes del debate: “la deuda que se origina por la caducidad de un plan de pagos deja de ser exigible en la medida en que se reformule en un nuevo plan. No debe ser informado como deuda”. Parte de la acusación sostenía que Oil reformulaba planes caducos, como parte de una irregularidad que debió haber activado la ejecución fiscal de la empresa por parte de AFIP. “Son deudas que no podemos ejecutar. Es una deuda que esta sometida a una espera. Una mera solicitud de plan de pagos reviste esta característica. No es deuda, al menos liquida y exigible”, lanzó ante el Tribunal Oral Federal N°3 en una nueva audiencia semipresencial. Para el directivo de AFIP, la adhesión o reformulación de planes de pago “forma parte de su derecho para sanear su deuda frente al fisco”.

A su vez, indicó que la AFIP no hace ninguna evaluación de cómo van los negocios de las empresas que piden planes de pago, sino que se verifican aspectos formales que son chequeados siempre bajo las mismas premisas.

Ante la pregunta de un abogado respecto a si había escuchado que dentro de AFIP operaba una suerte de “Mesa Judicial”, Mazal dijo que no le constaba pero que “uno fue escuchando y tomando conocimiento de versiones en ese sentido”.