Los misterios del eslabón perdido de “cuadernos”, retorna Clarens y la oficina especial dentro de AFIP

Clarens hizo tres declaraciones hasta lograr su calidad de arrepentido, con varios amagues de que no lo conseguiría, ampliamente publicitados. En el camino se hicieron sutiles pero significativos retoques a sus dichos originales y también al famoso Excel y sus solapas cambiantes. El 17 de agosto de 2018, apenas poco más de dos semanas después del estallido del caso, el financista aseguró: “había empresas que tenían línea directa, Cristóbal López no pasó nunca por mis oficinas, tampoco el Grupo Eskenazi. En realidad si pasó cuando falleció Néstor y se pelearon con Cristina. Deseo aclarar que en líneas generales luego de la muerte de Néstor la orden fue no continuar con la recaudación, aunque algunas venían igualmente a pagar, pocas, como por ejemplo Eskenazi Petersen”. No fue la única contradicción.