Ahora el candidato de Javier Milei en Provincia pone en duda ir por la gobernación

"Es una persona que se bancó dos tiros" , había dicho en una entrevista televisiva el precandidato presidencial, Javier Milei , consultado sobre quien representaría a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones 2023 . Inmediatamente la referencia remitió a Guillermo Britos , ex comisario e intendente del partido de Chivilcoy .

Para evitar especulaciones, Guillermo Britos convocó a una conferencia de prensa en la sede municipal, donde se refirió a ambos rumores. Allí dijo que, si bien lo "honraba el ofrecimiento", "como cualquier candidatura de este tipo hay que evaluarla muy bien por todo lo que implica, aún no le he definido , seguramente lo haré este fin de semana. Quiero desmentir terminantemente todos los conceptos que se han publicado”.

Acompañado por dos funcionarios municipales, el intendente añadió que conoció a Pareja pero que no se habían reunido en el último tiempo. "Una vez hablé con él, pero no sobre la candidatura a gobernador, porque él no sabía que Javier Milei estaba pensando en mí", detalló.