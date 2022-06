Alberto agrupa al FdT e invita a Massa a Cumbre de las Américas

El cargo de Kulfas fue ofrecido en tres oportunidades al massismo. Sin éxito. Ni siquiera José de Mendiguren aceptó ocupar ese puesto si no hay una reestructuración previa del gabinete económico que encabeza Martín Guzmán. El ministro de Economía no sólo es resistido por Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora. Desde el massismo tampoco están conformes con el timming político de Guzmán. Massa lo conminó a subir el piso del mínimo no imponible en Ganancias y este martes avanzará con un dictamen para elevar el tope de facturación del monotributo y también otorgar un alivio fiscal para los trabajadores autónomos.