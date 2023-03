Alberto Fernández: "No es un dato menor que hayan atentado contra la familia de Messi"

En relación al problema que enfrenta Rosario, el presidente expresó: "El crimen organizado se involucra con el poder y en Santa Fe esto viene desde hace décadas". "Al hablar con Pablo Javkin y Omar Perotti les dije que estamos dispuestos a ayudar en todo pero es muy difícil ir a trabajar con la policía de Santa Fe si ellos mismo dicen que está contaminada por el narcotráfico”, analizó Fernández.

"Tenemos que rearmarnos para combatir el narcotráfico. Quiero tener la certeza que la policía de Santa Fe cuando nosotros ideamos un procedimiento no se los anticipe a aquellos sobre quienes vamos a ir", insistió el mandatario y enumeró algunas de las complicaciones en la situación rosarina: "Omar Perotti cambió cuatro ministros de seguridad. En la ciudad de Rosario cambiaron 10 veces en esta gestion al jefe de policía. Hay ex comisarios presos vinculados al narcotráfico. Además, los crimenes de estos narcotraficantes no suelen estar asociados a ese accionar por lo que no se juzgan en el fuero federal".

