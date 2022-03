Alberto Fernández reenvía un mensaje a La Cámpora

“No estoy de acuerdo", dijo y que tuvo la oportunidad de hablarlo con él.

" Ya le había manifestado mi disconformidad con su renuncia y con la carta, él me dio sus motivos, yo tengo buena relación con Máximo, para mí es un error político. Claramente es una decisión política que yo no comparto y que me hubiese gustado que no la tomaran”, detalló Santoro.

En otro sentido, ayer, artistas, intelectuales y referentes afines al oficialismo difundieron una carta en la que expresan preocupación por el avance de los “discursos de la derecha” y habla sobre los desafíos del progresismo.

Con el título “La unidad del campo popular en tiempos difíciles”, los firmantes analizaron el momento que atraviesa el campo popular y la izquierda en un escenario local y mundial de inestabilidad y alta conflictividad. Se refiere además a la "moderación" en la forma de gobernar y a la necesidad de unidad.

"Hay decisiones que un dirigente debe tomar porque son necesarias para el país y el bienestar de la población, aunque a veces pueden no ser convenientes para su capital político o su futuro electoral", señalan y convocan que "seamos capaces, todos y todas los que nos sentimos parte del frente nacido en 2019 gracias a una decisión histórica, de seguir inventando una política que nos pueda conducir a la construcción de un país más justo". Entre otros, firmaron la convocatoria Entre los intelectuales firmantes se destacan Dora Barrancos, Ana Castellani, Alejandro Grimson, Nahuel Sosa, Cecilia Todesca, Sol Prieto y Guillermo Carmona.

Felicitaciones

El Grupo de Puebla felicitó a la Argentina y al Presidente por el acuerdo con el FMI y consideró que la negociación se llevó adelante "siempre velando por los intereses" del país y de "los que más lo necesitan".

"Estamos conscientes de que la deuda contraída durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri ha traído enormes consecuencias al pueblo argentino, y frente a eso, las actuales autoridades argentinas han obrado en la negociación siempre velando por los intereses de Argentina, y los que más lo necesitan", expresó un comunicado

Además, la organización repudió "la violencia de la que fue objeto la oficina de la Vicepresidenta, Cristina Fernández". El Grupo destacó la "abrumadora aprobación" con la que contó el acuerdo y su deseo de que el Fondo "no reproduzca los graves errores de las políticas recesivas impuestas" al país anteriormente.

En ese sentido, en el comunicado se expresó que el FMI debe asegurar “el espacio necesario en política económica para que Argentina inicie una recuperación económica y social sostenida”.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Paraguay Fernando Lugo y el expresidente de Colombia y coordinador del Grupo, Ernesto Samper.

El Grupo de Puebla cuenta con 54 líderes progresistas de 16 países y tiene como objetivo fortalecer la integración regional, promover el debate y articular el diseño de programas y modelos comprometidos con el crecimiento con inclusión.