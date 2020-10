Alberto anunció inversiones para fábricas militares (FAdeA incluida)

La ley que estableció el Fondo para la Defensa, promulgada la semana pasada, pretende desarrollar la industria de la defensa y reequipar las Fuerzas Armadas. Se fija una alícuota, no del PBI como era la ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas concebida por Horacio Jaunarena en los 80, que nunca recibió un peso, sino de los ingresos corrientes de la administración nacional, que en principio es del 0.35%, pero luego aumentará de forma gradual hasta 2023. En 2021 se estima el equivalente a 400 millones de dólares. Busca un horizonte de previsibilidad y continuidad en los proyectos de desarrollo de la industria militar y en el equipamiento. La industria para la defensa criolla tiene cuatro pilares: Fabricaciones Militares (FM), los astilleros con cabeza en Tandanor, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), y el INVAP.

Fernández no habló de proyectos concretos, sobrevoló las necesidades operativas quizá para no extender la oratoria. Uno de los objetivos del ministro, se diría inmediato, es poder construir un buque polar. El país necesita recuperar la capacidad de logística antártica que hasta ahora en el plano naval recae en el rompehielos Almirante Irizar, que a su vez debe atender actividades científicas a bordo y de despliegue de las dotaciones de relevo en las bases antárticas. Es una inversión que ronda los 200 millones de dólares con efecto multiplicador no sólo en la industria naval, también en tecnología específica como la de radares donde el Invap puede tener un rol destacado. El presidente de Tandanor, Miguel Tudino, estudia capacitar a los ingenieros, técnicos y operarios del astillero para el mantenimiento de sistemas y equipos de los 4 patrulleros oceánicos que la Armada adquirió nuevos en Francia. Se trataría de transferencia de know how, un capítulo que estuvo ausente en el proceso de compra, el país no negoció offset, compensaciones que se traducen en contratos de servicios locales o transferencia de tecnología al momento de cerrar la operación. La iniciativa podría apuntar a tener expertise propia y ponerla a funcionar en un proyecto de construcción de al menos 4 navíos más en el astillero nacional.

De eso se iba a conversar durante la feria de defensa, Euronaval, que cada dos años organiza Francia en la ciudad de París. El encuentro a realizarse entre el 20 y 23 de octubre -Tudino fue invitado por el Gobierno galo para visitar la planta de Naval Group, constructor de los patrulleros- se suspendió por efectos del rebrote del virus. Otro escenario no explorado es la cooperación con Brasil, hay una alianza de trabajo entre la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y Embraer (Empresa brasileña de aviones). En octubre de 2014 el entonces ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, y Agustín Rossi, firmaron un convenio de cooperación bilateral llamado Alianza Estratégica en la Industria Aeronáutica con el objetivo de integrar y fortalecer las industrias de defensa de ambos países. El programa de la aeronave KC-390 (FAdeA construye partes y conjuntos para el avión de transporte militar que fabrica Embraer) implica la primera exportación argentina en los últimos 20 años en materia de industria aeronáutica, surgió del acuerdo bilateral.

Con ése hito FAdeA se insertó en una cadena de valor global de alta competitividad, Es un paso humilde en divisas ingresadas a las cuentas públicas que debería ampliarse con otros proyectos de Embraer o mayor participación de la planta cordobesa en los que lleva adelante ahora la firma brasileña, por caso, el caza Gripen que Brasil fabrica para su fuerza aérea en base a la transferencia de tecnología obtenida del grupo sueco Saab. FAdeA ya está calificada como proveedor de Embraer, eso abre las puertas para que la compañía aeronáutica estatal sea proveedora de otros socios de Embraer a nivel mundial y con ello traccionar al ciclo las Pymes nacionales. Los empresarios del sector aglutinados en la Cámara Argentina Aeroespacial (CArAE) reclaman una política de estado que permanezca vigente cualquiera sea el color del gobierno en ejercicio y el humor de los funcionarios de turno. La exportación del Pampa III a países de la región es uno de esos puntos de desencuentro. Hay interesados en el avión, el management actual duda en consolidar las operaciones. La más reciente vino de Uruguay (4 a 6 aeronaves), siguen en carpeta México (coproducción), Paraguay y Guatemala, en tanto las conversaciones con Bolivia, iniciadas en el gobierno anterior, están paralizadas a raíz de la posición del Frente de Todos sobre que en Bolivia se violentó el Estado de Derecho en un golpe contra Evo Morales.