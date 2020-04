Alberto Fernández reiteró que "la renegociación de la deuda pasó a un segundo o tercer plano"

Agregó que "no es que yo cambie mis prioridades, sino que el mundo cambió sus prioridades", y reiteró que "la prioridad uno es la salud", "cómo cuidar a los barrios desprotegidos y a los adultos mayores".

No es que yo cambie mis prioridades, sino que el mundo cambió sus prioridades" (Alberto Fernández).

En ese marco, el jefe de Estado dijo que "todas las medidas" que se tomaron desde el gobierno "tuvieron básicamente el objetivo de atender a esos sectores que "peor estaban".

Además, señaló que encontró un sistema de salud "muy maltratado durante los cuatro últimos años", pero explicó que no se refleja solo en que de ministerio había pasado a ser secretaría, sino que "se habían roto los planes de vacunación, había millones de vacunas abandonadas en la aduana, hospitales que no se inauguraron porque se pensó que no hacía falta".

La prioridad uno es la salud, cómo cuidar la salud, cómo poner en pie un sistema de salud que había sido muy maltratado en los cuatro años previos" (Alberto Fernández).

"La prioridad uno es la salud, cómo cuidar la salud, cómo poner en pie un sistema de salud que había sido muy maltratado en los cuatro años previos", subrayó.