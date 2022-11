Alberto Fernández: "Debemos poner en práctica el orgullo como una respuesta política"

El discurso de Alberto Fernández

Fernández destacó la figura de Carlos Jáuregui, histórico activista por la igualdad y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), y llamó a "seguir esa lucha con las mismas convicciones de Carlos Jáuregui y con más convicciones, porque Jaúregui demostró que tenía razón; que se podía".

En paralelo, el mandatario hizo un repaso por algunos hitos históricos, como la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad y la ley de Cupo Laboral Travesti Trans.

Al respecto, remarcó que "se trata de construir una sociedad democrática, que es una sociedad que se respeta, que iguala. Una sociedad donde cada uno puede ser feliz siendo lo que es y nadie le imponga una condición".

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1588313426455052290 "Tenemos que ir profundizando eso que empezó con el matrimonio igualitario, con la igualdad de género, y que nosotros seguimos en nuestro Gobierno, como la Ley de IVE y la Ley de los #1000Días". El presidente @alferdez en la apertura del ciclo #NosMueveElOrgullo. pic.twitter.com/xAP0l125hD — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 3, 2022

"Hoy veo con orgullo que en la administración pública hay 500 lugares ocupados por personas trans que antes no podían acceder a esto por la imbecilidad humana, no hay otra explicación", agregó Fernández.

En otro pasaje de su discurso, el presidente sostuvo: "Hay que seguir hasta que el último energúmeno entienda que todos debemos ser respetados cuando elegimos ser lo que somos".

"Estoy aquí, siendo lo que soy, disfrutando con ustedes este Mes del Orgullo, pidiéndoles que no paren en la lucha, porque la verdad es que no alcanzamos todos los objetivos. La lucha que empezó Carlos Jáuregui está vigente y no hay que pararla", concluyó Fernández.

Nos mueve el orgullo

"Nos mueve el orgullo" es un ciclo cultural que tendrá actividades temáticas durante los días jueves y viernes en el marco de la Semana del Orgullo LGTBI+

Está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y comprende eventos artísticos, actividades participativas, encuentros temáticos entre la sociedad civil y funcionarixs agentes estatales de Nación y de las provincias, feria de emprendimientos, exhibiciones, cine, lecturas, teatro, paneles y práctica de deportes y de cultura ballroom.

En tanto, este sábado tendrá lugar la tradicional Marcha del Orgullo. La jornada comenzará a las 11 de la mañana con una feria, continuará a las 13 con un festival musical y culminará con la movilización al Congreso.