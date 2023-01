Incendios en Chubut: Alberto Fernández le manifestó su respaldo al intendente de El Hoyo

"Lo que necesites, contá conmigo", le aseguró Fernández al intendente chubutense, quien precisó que al momento se registró la pérdida de una vivienda en la zona de El Sauzal, se informó desde la página oficial de la comuna.

Situación

Por la magnitud del incendio, la Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), confirmó que se encuentran operativos dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero con helibalde, que serán acompañados durante la jornada por el trabajo del helicóptero Boeing CH47-D "Chinook" -con capacidad de tiro de 10 .000 litros de agua-, que fue trasladado a la base de Esquel con esta finalidad.

A su vez, el titular de la cartera de Ambiente nacional, Juan Cabandié, se trasladó este lunes a El Hoyo, con la finalidad de monitorear las tareas para el combate del incendio, donde fue recibido por el intendente Huisman.

Cabandié visitó en su recorrida el Comando de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se planifican las tareas relativas a la lucha contra el fuego, y se trasladó al Parque Nacional Lago Puelo, para tomar contacto directo con las operaciones del mencionado helicóptero de gran porte

En tanto, permanecen evacuadas 58 personas en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara la alerta naranja que implica preparación para evacuación y evacuación preventiva para la zona de El Sauzal, mientras que Valle del Pirque continúa bajo alerta amarilla.

Ciencia

Por otra parte, el presidente encabezó este lunes en Casa Rosada el acto de adjudicación de equipamiento científico-tecnológico por un total de 8.300 millones de pesos que será distribuido en instituciones de las 24 jurisdicciones del país, en el marco del "Programa Federal Equipar Ciencia II"

Entre los presentes estuvieron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Fernández destacó el aumento del 26% del presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología desde 2019 y ratificó la decisión de su Gobierno de impulsar el crecimiento federal en esas áreas porque "desarrollan todos los rincones de la patria".

Además, advirtió que "la riqueza de las naciones no está" solo "en el petróleo, el litio o en la soja", sino en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que "les permite sacar ese petróleo y convertir eso en baterías y alimentos".

En ese sentido, remarcó que en los tres años de Gobierno se aumentó "un 26% el presupuesto" en el área por encima de la inflación y enfatizó que "el desarrollo en ciencia y tecnología es una inversión, no es un gasto".