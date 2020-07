La nueva fase de la cuarentena: apertura escalonada y "responsabilidad individual"

Esta vez el federalismo volvió a la Quinta de Olivos. El Presidente estuvo acompañado también los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Río Negro, Arabela Carreras; y de Jujuy; Gerardo Morales, quienes estuvieron vía teleconferencia y detallaron la situación de la pandemia a nivel provincial. Su participación no fue aleatoria: se trata de provincias en donde los casos aumentaron significativamente.

Alberto Larreta Kicilof 2 El presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Olivos.

Valiéndose de las ya tradicionales filminas, Fernández defendió la última fase de aislamiento estricto. “No fue en vano”, dijo al afirmar que la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que hoy está en el 64%, rondaría el 72% de no haberse tomado las medidas.

“No fue inútil es esfuerzo que hicimos”, remarcó el Presidente al señalar que el aislamiento permite “no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere”.

Alberto Fernández: Lucha larga, cumpliendo objetivos Gentileza: @alferdezprensa

La presentación también contó con un video, mediante el cual el Gobierno intentó mostrar cómo se preparó el el sistema de salud durante la última fase, y se repasaron las principales medidas destinadas al sector económico y productivo.

A su turno, el Jefe de Gobierno porteño sostuvo que avanzará en la "implementación gradual de un plan de puesta en marcha de la Ciudad" que contará de seis etapas, y que la duración de cada una depende de la evolución del coronavirus. La primera durará dos semanas y comenzará este sábado.

larreta 2 El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Captura de TV

En esta nueva fase volverá la reapertura de los comercios de cercanía, entre ellos las peluquerías, como también algunas actividades profesionales. Asimismo, se permitirá el retorno de la actividad física al aire libre.

Además, continúan las salidas con niñas y niños, las cuales se incrementarán. Asimismo, el funcionario confirmó que se trabaja en el retorno de las clases presenciales, "pero esto no se producirá al regreso de las vacaciones de invierno", aclaró.

Alberto Fernández: Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada Gentileza: @alferdezprensa

El Jefe de Gobierno brindará una conferencia de prensa a las 17 en la sede de la gobernación porteña, donde dará más precisiones sobre la nueva fase.

Por su parte el gobernador bonaerense se refirió a la nueva etapa del aislamiento como una “cuarentena intermitente”. “De manera lenta volveremos a la etapa anterior, y esto solo lo podemos hacer entre todos”, resaltó Kicillof.

Axel 4 El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Captura de TV

En este marco el funcionario detalló que desde este lunes se permitirá la reapertura de empresas, con protocolos estrictos y transporte propio. En tanto, el miércoles de la semana que viene será el turno de los comercios bonaerenses. Recién una semana más tarde, el lunes 27 de julio, la provincia habilitará a las actividades profesionales.

El Gobernador también ampliará en detalles de la nueva fase esta tarde. Será a las 18 y en una conferencia de prensa desde La Plata.

Tanto el Presidente, como los mandatarios provinciales, coincidieron en que se puede dar marcha atrás con las medidas de aislamiento si el coronavirus avanza. "No me va a temblar el pulso" remarcó Fernández, ante la posibilidad de volver a una fase anterior.

"No me presionan los que salen a la calle y dicen que el virus no existe. Me presiona la realidad y sí tengo en cuenta a quienes tienen que trabajar para tener su ingreso cotidiano. Pero quiero advertir que el riesgo existe", sostuvo el Presidente.