Cuánto cobrarán Boca, River y equipos argentinos por los jugadores que van al Mundial 2026

Los clubes recibirán compensaciones económicas por ceder futbolistas a las selecciones durante la próxima Copa del Mundo.

Gonzalo Montiel es uno de los preseleccionados por Lionel Scaloni para ir al Mundial 2026.

El Mundial 2026 no solamente moverá millones por derechos de televisión, sponsors y turismo. También dejará ingresos importantes para los clubes que aporten futbolistas a las distintas selecciones participantes. A través del Programa de Ayuda a Clubes, impulsado por la FIFA, las instituciones reciben dinero por cada jugador convocado a la Copa del Mundo.

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En Argentina, el tema genera atención especial porque varios clubes podrían sumar ingresos en dólares gracias a distintas selecciones. Boca Juniors y River Plate aparecen entre los equipos con más chances de beneficiarse gracias a futbolistas que integran selecciones sudamericanas y europeas.

El mecanismo funciona desde hace varios mundiales y busca reconocer a las instituciones que participaron en la formación y desarrollo de los jugadores. Los montos finales dependen de múltiples factores, como la cantidad de convocados y los días que permanezcan en el torneo.

Boca Juniors aparece como uno de los equipos argentinos que podría recibir una suma importante por futbolistas convocados al Mundial 2026. Entre los nombres con chances de integrar distintas selecciones aparecen jugadores que actualmente forman parte del plantel profesional y otros que todavía mantienen vínculos formativos con el club.

La FIFA distribuye el dinero teniendo en cuenta el período en el que cada futbolista estuvo registrado en una institución durante los años previos al Mundial. Eso significa que no solamente cobran los clubes actuales, sino también aquellos que participaron en la formación reciente del jugador.

image.png Leandro Paredes posando con la camiseta de Boca

En el caso de Boca, los ingresos podrían crecer si varios futbolistas logran consolidarse en las listas definitivas de sus selecciones. Además de la Selección Argentina, el club tiene jugadores vinculados con otros combinados sudamericanos y hasta europeos. Si Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero participan del Mundial, Boca ganará aproximadamente 450 mil dólares.

Cuánto se lleva River por los jugadores que van al Mundial

River Plate también aparece entre los clubes argentinos con mayores posibilidades de recibir dinero por el Mundial 2026. La institución de Núñez suele aportar futbolistas a distintas selecciones y mantiene una fuerte presencia internacional gracias a sus divisiones inferiores.

Uno de los puntos que favorece a River es la cantidad de jugadores formados en el club que actualmente actúan en ligas europeas o sudamericanas importantes. Aunque muchos ya fueron transferidos, el mecanismo de FIFA contempla períodos de formación recientes y eso mantiene al club dentro del reparto económico.

La cifra final puede variar bastante según la cantidad de días que los futbolistas permanezcan afectados al torneo. No es lo mismo una selección eliminada rápido que otra que llegue hasta semifinales o final. Ahí aparecen diferencias importantes en los montos distribuidos.

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Como River tiene más jugadores con chances de jugar la cita mundialista. Con Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, podría recibir alrededor de 900 mil dólares como cifra mínima.

Otros equipos argentinos con candidatos al Mundial

Más allá de Boca y River, otros clubes argentinos también podrían recibir compensaciones por futbolistas mundialistas. San Lorenzo, Lanús, Independiente, entre otros, aparecen entre las instituciones que suelen aportar jugadores a selecciones juveniles y mayores.